Рак поджелудочной: врачи назвали признаки "тихой" болезни

Врачи назвали признаки "тихой" болезни / ua.depositphotos.com

Панкреатический рак обычно обнаруживается в поджелудочной железе. Многие называют этот тип рака "тихой болезнью", потому что его симптомы крайне трудно обнаружить. Об этом сообщает британский портал Express.

Поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, которые помогают переваривать пищу и контролировать уровень сахара в крови.

Как говорят медики, тяжесть протекания рака поджелудочной железы зависит от его расположения, размера и распространения.

Общее состояние здоровья также может быть сигналом развития болезни. Хотя, утверждают врачи, иногда бывает трудно определить это заболевание из-за трудноразличимых симптомов. Но есть один общий признак − боль в спине.

Такой тип боли обычно начинается в области живота и распространяется до спины. При этом боль может стартовать с общего дискомфорта либо бессимптомно и распространиться позже.

Реклама

Сперва боль может приходить и уходить, но со временем становится более постоянной. И он может усиливаться, когда человек ложится в кровать либо после еды.

Читайте такжеМедики перечислили симптомы рака поджелудочной железы

Напомним, ранее ученые сообщали о том, какое количество алкоголя провоцирует агрессивный рак. Отмечалось, что умеренное употребление алкоголя напрямую связано с некоторыми видами рака, включая рак кишечника.

Когда алкоголь в нашем организме превращается в ацетальдегид, он вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток, что делает их уязвимыми для онкологии.