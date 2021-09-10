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Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни

10 сентября 2021, 18:37

У мужчин чаще, чем у женщин, диагностируется рак почки.

Лечение рака
Однако стойкая боль в пояснице может быть ранним признаком рака почки. / ua.depositphotos.com

У мужчин чаще, чем у женщин, диагностируется рак почки, и если вы испытываете проблемы со спиной, это может указывать на возможный ранний предупреждающий знак.

Американское онкологическое общество перечисляет симптомы рака почек, которые включают:

  • Боль в пояснице с одной стороны (не из-за травмы)
  • Кровь в моче
  • Образование (шишка) сбоку или пояснице
  • Утомляемость (утомляемость)
  • Потеря аппетита
  • Снижение веса, не вызванное диетой
  • Лихорадка, которая не вызвана инфекцией и не проходит
  • Анемия

У мужчин чаще, чем у женщин, диагностируется рак почки, и если вы испытываете проблемы со спиной, это может указывать на возможный ранний предупреждающий знак, пишет Express.co.uk.

Боль в спине часто встречается у людей старше 40 лет, однако после работы на дому у многих наблюдается непреодолимое увеличение боли в пояснице.

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Боль в спине обычно возникает из-за травмы опорно-двигательного аппарата или дегенерации диска.

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Боль в пояснице является нормальным явлением и при правильном лечении часто уменьшается со временем.

Однако стойкая боль в пояснице может быть ранним признаком рака почки.

Почечно-клеточная карцинома (ПКР) также называется гипернефромой, почечной аденокарциномой или раком почек или почек, причем примерно 41% людей с ПКР сообщают о боли в спине.

Боль, однако, часто ощущается только до тех пор, пока рак не перейдет на позднюю стадию, и ее можно описать как тупую боль, возникающую при резком ударе с одной стороны бока или ниже ребер на спине.

Несмотря на то, что инвазия рака почки не вызывает боли, люди могут чувствовать некоторое давление или боль в спине, если сгусток крови блокирует отток мочи из почки, сообщает Центр бесплатного лечения рака Розуэлла.

Сайт здоровья добавил: "Эта боль может быть похожа на то, когда камни в почках блокируют отток мочи из почек. Сгустки крови в моче могут образовываться, когда моча с кровью и отличается от сгустков крови, образующихся в венах".

"Исторически сложилось так, что некоторая информация о раке почки могла указывать на боль в спине как симптом, потому что большая опухоль сама по себе могла вызвать блокировку оттока мочи, вызывая дискомфорт и давление на спину человека", - сказал уролог д-р Эрик Кауфман.

"Однако это редкая презентация", - добавил он.

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