Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни

Однако стойкая боль в пояснице может быть ранним признаком рака почки. / ua.depositphotos.com

У мужчин чаще, чем у женщин, диагностируется рак почки, и если вы испытываете проблемы со спиной, это может указывать на возможный ранний предупреждающий знак.

Американское онкологическое общество перечисляет симптомы рака почек, которые включают:

Боль в пояснице с одной стороны (не из-за травмы)

Кровь в моче

Образование (шишка) сбоку или пояснице

Утомляемость (утомляемость)

Потеря аппетита

Снижение веса, не вызванное диетой

Лихорадка, которая не вызвана инфекцией и не проходит

Анемия

У мужчин чаще, чем у женщин, диагностируется рак почки, и если вы испытываете проблемы со спиной, это может указывать на возможный ранний предупреждающий знак, пишет Express.co.uk.

Боль в спине часто встречается у людей старше 40 лет, однако после работы на дому у многих наблюдается непреодолимое увеличение боли в пояснице.

Реклама

Боль в спине обычно возникает из-за травмы опорно-двигательного аппарата или дегенерации диска.

Читайте такжеРак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме

Боль в пояснице является нормальным явлением и при правильном лечении часто уменьшается со временем.

Однако стойкая боль в пояснице может быть ранним признаком рака почки.

Почечно-клеточная карцинома (ПКР) также называется гипернефромой, почечной аденокарциномой или раком почек или почек, причем примерно 41% людей с ПКР сообщают о боли в спине.

Боль, однако, часто ощущается только до тех пор, пока рак не перейдет на позднюю стадию, и ее можно описать как тупую боль, возникающую при резком ударе с одной стороны бока или ниже ребер на спине.

Несмотря на то, что инвазия рака почки не вызывает боли, люди могут чувствовать некоторое давление или боль в спине, если сгусток крови блокирует отток мочи из почки, сообщает Центр бесплатного лечения рака Розуэлла.

Сайт здоровья добавил: "Эта боль может быть похожа на то, когда камни в почках блокируют отток мочи из почек. Сгустки крови в моче могут образовываться, когда моча с кровью и отличается от сгустков крови, образующихся в венах".

"Исторически сложилось так, что некоторая информация о раке почки могла указывать на боль в спине как симптом, потому что большая опухоль сама по себе могла вызвать блокировку оттока мочи, вызывая дискомфорт и давление на спину человека", - сказал уролог д-р Эрик Кауфман.

"Однако это редкая презентация", - добавил он.