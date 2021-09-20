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Рак: назван здоровый напиток, повышающий риск развития всех видов рака

20 сентября 2021, 08:13

Защитных мер против рака мало, но диета оказалась эффективным буфером против рака.

Лечение рака
Снижение числа диагнозов рака предполагает, что теперь большинство случаев будет диагностироваться на более поздних стадиях / ua.depositphotos.com

Чем больше стареет население, тем больше растет заболеваемость раком, но снижение числа диагнозов во время пандемии привело к вспышке опасений по поводу потенциального снижения показателей выживаемости.

Снижение числа диагнозов рака предполагает, что теперь большинство случаев будет диагностироваться на более поздних стадиях заболевания, когда его сложнее лечить.

Защитных мер против рака мало, но диета оказалась эффективным буфером против рака. Однако в некоторых случаях виновник был идентифицирован. Было доказано, что сладкие напитки, в том числе фруктовые соки, повышают риск смертельного заболевания на 22 процента, пишет Express.co.uk.

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В исследовании, опубликованном в медицинском журнале, говорится, что фруктовые соки могут стать ключевым фактором распространения рака, при этом фруктовые соки демонстрируют ту же связь с раком, что и кока-кола.

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Исследователи, исследующие влияние сахаросодержащих напитков или фруктовых соков, определили, что эти напитки могут увеличить риск рака на 18 процентов.

Исследователи из Французского агентства общественного здравоохранения во Франции проанализировали данные более чем 101 000 получателей, 79 процентов из которых составляли женщины.

В начале исследования участникам было предложено заполнить анкеты, в которых оценивалось потребление более 3000 различных продуктов питания и напитков.

Испытуемых просили заполнять анкеты каждые шесть месяцев в течение периода наблюдения продолжительностью пять лет.

Результаты показали, что в среднем человек потребляет около 93 мл сладких напитков или 100-процентного фруктового сока в день.

Натуральный фруктовый сок содержит натуральные сахара, тогда как сладкие напитки обычно содержат коктейль из сахара и добавок для улучшения вкуса и цвета напитка.

Исследователи смогли определить, что каждые дополнительные 100 мл помимо широко потребляемых 93 мл были связаны с 18-процентным повышением риска всех видов рака и 22-процентным повышением риска рака груди у женщин.

Результаты были согласованы после учета основных факторов, включая прибавку в весе.

Исследователи заявили: "Когда группа сладких напитков была разделена на 100-процентные фруктовые соки и другие сахарные напитки, потребление обоих типов напитков было связано с более высоким риском общего рака".

Доктор Матильда Тувье, руководитель исследования, добавила: "Как обычно в отношении питания, идея состоит не в том, чтобы избегать продуктов, а только в том, чтобы сбалансировать их потребление.

"Несколько агентств общественного здравоохранения рекомендуют употреблять менее одного напитка в день."Кажется, что основной движущей силой ассоциации является сахар, поэтому, если мы просто посмотрим на содержание сахара на 100 мл, то обычная кока-кола, состоящая, например, из 100-процентного апельсинового сока, будет совершенно такой же. Так что мы не наблюдаем эту ассоциацию для фруктовых соков ".

Агентства общественного здравоохранения заявляют, что фруктовые соки остаются более здоровой альтернативой газированным напиткам, поскольку они содержат клетчатку и витамины, объяснил Тувье.

Исследователи предположили, что связь может быть связана с некоторыми биологическими факторами, такими как влияние сахара на висцеральный жир, который покрывает жизненно важные органы, или уровень сахара в крови, оба из которых связаны с повышенным риском рака.

Натуральный фруктовый сок содержит натуральный сахар, тогда как сладкие напитки обычно содержат коктейль из сахара и добавок для улучшения вкуса и цвета напитка.

Исследователи смогли определить, что каждые дополнительные 100 мл помимо широко потребляемых 93 мл были связаны с 18-процентным повышением риска всех видов рака и 22-процентным повышением риска рака груди у женщин.

Исследователи сказали: "Когда группа сладких напитков была разделена на 100-процентные фруктовые соки и другие сахарные напитки, потребление обоих типов напитков было связано с более высоким риском общего рака".

Доктор Матильда Тувье, руководитель исследования, добавила: "Как обычно в отношении питания, идея состоит не в том, чтобы избегать продуктов, а только в том, чтобы сбалансировать их потребление.

"Несколько агентств общественного здравоохранения рекомендуют употреблять менее одного напитка в день.

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