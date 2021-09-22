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Рак кишечника: исследование выявило новый признак заболевания

22 сентября 2021, 15:33

Исследователи наблюдали за 40 пациентами, которым сделали колоноскопию и сделали биопсию.

Лечение рака
Кишечные бактерии могут быть индикатором риска рака толстой кишки. / ua.depositphotos.com

Рак кишечника - это общий термин, обозначающий рак, который начинается в толстой кишке.

В зависимости от того, где начинается рак, рак кишечника иногда называют раком прямой кишки, толстой или прямой кишки. Недавно опубликованное исследование показывает, что повышенное присутствие определенных бактерий в кишечнике указывает на повышенную вероятность того, что ткани толстой кишки станут злокачественными.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell Host & Microbe, говорится: "Колоректальный рак является серьезной проблемой для здоровья во всем мире", пишет Express.co.uk.

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Он обнаружил, что кишечные бактерии могут быть индикатором риска рака толстой кишки.

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Исследователи наблюдали за 40 пациентами, которым сделали колоноскопию и сделали биопсию возле полипов, и обнаружили, что бактерии присутствуют в относительно более высоком уровне по сравнению с пациентами, у которых полипов не было.

Пациенты были в возрасте от 50 до 75 лет, из них 60 процентов составляли женщины.

Есть три основных симптома рака кишечника, хотя многие люди с этими симптомами не болеют раком кишечника. Подобные симптомы могут вызывать и другие проблемы со здоровьем.

Симптомы включают стойкую кровь в испражнениях, которая происходит без очевидной причины.

Во-вторых, ваш кишечник постоянно меняется. Как правило, это означает, что вам нужно больше какать и обнаруживать, что ваши фекалии также могут стать более жидкими.

Третий главный симптом - стойкие боли внизу живота. Признаком этого может быть вздутие живота или дискомфорт в животе, которые, кажется, всегда вызваны едой и могут быть связаны с потерей аппетита или значительной непреднамеренной потерей веса.

Тем не менее, кровь в фекалиях, когда она также сопровождается некоторым дискомфортом, чаще возникает из-за скоплений.

Другие изменения кишечника могут быть вызваны диетой и обычно не вызваны какими-либо серьезными заболеваниями, заявляет Национальная служба здравоохранения.

"К этим симптомам следует относиться более серьезно, когда вы становитесь старше и когда они сохраняются, несмотря на простые методы лечения", - добавляет сайт.

Это связано с тем, что рак кишечника гораздо чаще встречается у пожилых людей.

Действительно, существует ряд факторов, которые могут увеличить риск рака кишечника, хотя точная причина рака кишечника неизвестна.

К факторам риска относятся не только возраст старше 60 лет, но и диета с высоким содержанием красного или переработанного мяса и низким содержанием клетчатки, а также избыточный вес.

Курение может увеличить ваши шансы заболеть раком кишечника, равно как и малоподвижный образ жизни.

У некоторых людей также будет повышенный риск рака кишечника в результате другого состояния, например, если они болеют болезнью Крона в толстой кишке более 10 лет.

По данным Cancer Research UK, около 90 процентов людей с раком кишечника первой стадии переживут рак в течение пяти или более лет после постановки диагноза.

В настоящее время исследователи изучают тест на кал, который называется иммунохимическим тестированием фекалий (FIT), чтобы выяснить, может ли этот тест помочь им решить, кому нужно срочно пройти эндоскопию для поиска рака кишечника.

Исследователи также ищут способы улучшить операции при раке кишечника.

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