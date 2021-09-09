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Рак диагностируется у 81% пациентов: врачи узнали об опасном недостатке в организме

9 сентября 2021, 10:22

Дефицит может иметь серьезные последствия для здоровья, включая диабет, болезнь Альцгеймера и остеопороз.

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Исследователи наблюдали более высокие показатели недостаточности и дефицита витамина D среди женщин с раком груди./ Pixabay

Есть ряд факторов образа жизни, ответственных за развитие рака. Хотя плохая диета является одной из основных причин, данные указывают на то, что недостаток жизненно важных витаминов и минералов также может вызывать повреждение ДНК.

Хотя большая часть витаминов усваивается с пищей, некоторые из них, особенно витамин D, могут быть получены при воздействии солнца. Исследования показали, что витамин D также может защищать от рака благодаря влиянию на жизненный цикл клеток, пишет Express.co.uk.

Мурило Ренато Матос Мачадо из отделения гинекологии и акушерства Медицинской школы Ботукату Государственного университета Сан-Паулу проанализировал данные 209 женщин в постменопаузе с недавно диагностированным раком груди.

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Это здоровые женщины по возрасту и климактерическому статусу.

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Уровни витамина D были измерены у всех онкологических больных женского пола после постановки диагноза - уровень в сыворотке не менее 30 нг / мл был определен как достаточный.

Ни один из участников не сообщил о приеме добавок витамина D в начале исследования.

Исследователи наблюдали более высокие показатели недостаточности и дефицита витамина D среди женщин с раком груди.

Результаты показали, что 55,6% пациентов с раком груди имели недостаточность витамина D по сравнению с 49,3% в контрольной группе, а 26,2% больных раком имели дефицит витамина D по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.

Исследователи отметили: "Недостаточная или недостаточная концентрация витамина D была обнаружена у 81,8 процента женщин с раком и у 69,6 процента женщин без рака.

"Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые продемонстрировали высокий уровень [дефицита витамина D] среди женщин с раком груди.

"Активная форма витамина D и его производных может оказывать противоопухолевое действие за счет негативной регуляции передачи сигналов фактора роста, в дополнение к своим эффектам на пролиферацию, дифференцировку, апоптоз и ангиогенез".

Мачадо добавил: "Воздействие активного метаболита витамина D на грудь опосредуется рецепторами витамина D, которые контролируют экспрессию генов, регулирующих пролиферацию, дифференциацию и апоптоз клеток.

"Витамин D может снизить риск рака, подавляя пролиферацию клеток, индуцируя дифференцировку и апоптоз, а также подавляя ангиогенез как в нормальной, так и в злокачественной груди.

"Несколько неконтролируемых исследований показали высокий уровень дефицита [витамина D] у женщин с раком груди".

Это исследование дополняет растущее количество исследований, показывающих обратную связь между дефицитом витамина D и заболеваемостью несколькими видами рака, включая рак толстой кишки, почек, легких и поджелудочной железы.

Предыдущие исследования показали, что добавки витамина D могут снизить риск рака до 38 процентов.

Ранее считалось, что витамин может снизить только риск смерти от рака, а не общую заболеваемость.

От дефицита витамина D страдает один миллиард человек во всем мире с такими симптомами, как депрессия, боли в костях и спине и усталость.

В Великобритании один из самых высоких уровней дефицита витамина D в Европе: каждый четвертый британец испытывает недостаток в этом витамине.

В 2016 году Общественное здравоохранение Англии рекомендовало всем в Великобритании рассмотреть возможность ежедневного приема добавок витамина D.

В прошлом году был выпущен новый совет, предлагающий людям принимать добавки из-за ограничений на коронавирус на открытом воздухе.

Дефицит может иметь серьезные последствия для здоровья, включая диабет, болезнь Альцгеймера и остеопороз. Продукты, которые естественным образом содержат витамин D, включают жирную рыбу, жир печени рыб и яйца.

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