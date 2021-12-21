Радостный или изнурительный праздник: как пережить Новый год 2022 и не сойти с ума от подготовки

Что сделать, чтобы подготовка к Новому году не истощала / ua.depositphotos.com

Закрыть все дедлайны на работе, купить подарки на Новый год 2022 родным, устроить генеральную уборку дома, составить новогоднее меню – и еще много-много дел ждут нас всех перед новогодними праздниками. Всем хочется, чтобы праздник прошел на самом высоком уровне, поэтому мы и выкладываемся на полную, часто не жалея ни времени, ни сил, ни собственных нервов.

Вы можете достичь желаемого и устроить идеальный праздник, но если, готовясь встречать Новый год 2022, не рассчитаете своих сил – рискуете навредить своему здоровью. И если в новогоднюю ночь вы будете уставшие и обессиленные, тогда даже идеальные блюда на праздничном столе и безупречная чистота в доме не смогут вернуть вам праздничное настроение.

Как в таком "предновогоднем режиме" успеть сделать все дела и при этом не сойти с ума и не потерять новогоднего настроения? Главред собрал для вас советы психологов, как сделать так, чтобы подготовка к Новому году 2022 года прошла легко и без стрессов.

1. Прежде всего избавьтесь от установки "как Новый год встретишь – так его и проведешь"

Эта всем известная фраза прочно укоренилась у каждого из нас в голове. Из-за нее человек может испытывать сильное давление. Кто-то будет корить себя, что по определенным причинам (например, из-за работы) в эту ночь не смог быть с родными, кто-то – за то, что "слишком скромно" накрыл новогодний стол.

К тому же, согласно этому "правилу" получается, что нельзя встречать Новый год в одиночестве, нельзя ни с кем поругаться в новогоднюю ночь, или же застрять в лифте. То есть те вещи, которые в обычный день воспринимаются нами спокойнее, в праздничную ночь приобретают едва ли не сакральный смысл. Но ведь вопрос лишь в том, какое значение мы придаем им сами. Любая мелкая ссора забудется уже на следующий день и не сможет влиять на вашу жизнь в течение всего года, если мы сами не будем придавать ей огромное значение.

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2. Не имейте завышенных ожиданий относительно праздника

Обычно у нас завышенные ожидания от празднования. Психологи называют такое состояние "синдромом праздника". Проявляется это в том, что мы очень интенсивно готовимся, стараемся организовать все на самом высоком уровне – ведь приписываем празднованию очень большое значение. Но если что-то получится не так, как нам хотелось бы, мы можем разочароваться и потерять новогоднее настроение.

Ваш новогодний праздник не должен быть идеальным – главное, чтобы вам и вашим гостям было комфортно и радостно. Лучше позволить себе просто расслабиться и получать удовольствие, чем пытаться держать всё под контролем и доводить до совершенства.

3. Не позволяйте никому навязывать вам какие-то стереотипы празднования

Например, если вам хочется побыть в тесном кругу родных, то следуйте своему желанию. И вас не должно волновать, что в этот момент думают ваши знакомые, которые выбрали другой вариант празднования.

4. Заботьтесь о своем отдыхе не только в праздники

Если мы в другое время загружаем себя множеством работы, а в Новый год 2022 попадаем в "страну мечты" с множеством развлечений и сплошным отдыхом, то рискуем позже столкнуться с постпраздничным синдромом. Такой контраст после праздников будет ощущаться, как будто на нас вылили ведро холодной воды.

Поэтому психологи советуют не пренебрегать отдыхом и временем для расслабления на протяжении всего года и не откладывать это только на праздники.

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