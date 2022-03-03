Радио Эхо Москвы прекратило вещание из-за жесткой российской цензуры

Ранее они уже подвергались блокировке и ограничениям из-за правды о "ДНР" и "ЛНР".
Радиоканал Эхо Москвы прекратил свое радиовещание. Такое решение было принято большинством голосов Совета Директоров.
Ранее их уже подвергал цензуре и пытался блокировать Роскомнадзор по приказу Генпрокуратуры РФ "из-за недостоверной информации про операции в "ДНР" и "ЛНР".
Они продолжали вещание но сегодня приняли решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы из-за ужесточившейся цензуры.
"Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", - сообщили на официальной странице Эха Москвы в Twitter.
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Автор: Анна Нагорная