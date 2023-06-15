Рабочий лайфхак: как сделать так, чтобы лак держался дольше

Главред расскажет, что нужно делать, чтобы лак на ногтях держался, как можно дольше.

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Как сделать так чтобы лак держался дольше / коллаж: Главред, фото: instagram

Мало что так раздражает, как то, что накрашенные ногти начинают шелушиться уже через день и иногда совсем непонятно, почему отслаивается лак с ногтей. Вы проделали всю эту кропотливую работу напрасно, и этого достаточно, чтобы расстроить любого. К счастью, мы нашли очень удобный трюк, который поможет вам продлить жизнь лака на ногтях.

Как сделать чтобы лак не отслаивался - правильная подготовка

Прежде всего, важно правильно очистить ногти перед тем, как начать использовать лак. Можно использовать уксус для очистки ногтей. Смочите ватную палочку уксусом и используйте ее для очистки ногтей. Вы заметите, что лак для ногтей лучше прилипнет к ногтям.

После очистки ногтей вы должны убедиться, что нанесли правильный базовый слой, который называется базовым покрытием. Это важный шаг, если вы хотите, чтобы ваш лак оставался на ногтях дольше. Кроме того, это также предотвратит пожелтение ногтей от лака.

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Как сделать так чтобы лак держался дольше - процесс нанесения лака

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить: наносите тонкий слой лака. Один толстый слой отслаивается гораздо быстрее, чем несколько тонких слоев. Лак не прикрепится к ногтю должным образом, если вы нанесете один толстый слой. Также важно дождаться высыхания одного слоя, прежде чем наносить следующий.

Подобно базовому покрытию, вы также должны нанести верхнее покрытие. Это защитит лак для ногтей от внешнего воздействия и царапин.

И, наконец, последний трюк — держать правильно высушенные ногти под струей холодной воды из-под крана. Это поможет лаку правильно затвердеть и не даст ему быстро отслаиваться

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