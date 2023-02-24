Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофель

Если вы рано добавите соль в воду, где варится картофель, то рискуете получить неприятный хруст на зубах.

Когда солить картофельное пюре / фото ua.depositphotos.com

Тот, у кого есть огород, точно садит картофель. Именно этот овощ является неотъемлемой частью многих блюд. После всяких изысканных блюд, деликатесов и прочей дорогой ресторанной еды, иногда так сильно хочется скушать обычной картошечки, как в детстве.

Картофельное пюре умеет готовить каждая хозяйка. Кто-то варит с маслом, кто-то с молоком, а некоторые и вовсе добавляют поджаренный лук.

Вариантов для приготовления много, однако ответ на один единственный вопрос для многих остается тайной. Когда же нужно солить картофель, если вы хотите скушать вкуснейшего пюре.

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Как правильно солить картофельное пюре

Многие хозяйку делают ошибку - солят картофель сразу после того, как поставили кастрюлю на плиту. Дело в том, что солить холодную воду нельзя, ведь тогда остается риск, что не все крупицы растворятся воде. Вы рискуете получить неприятный хруст на зубах.

Лучше всего солить картофель в момент закипания воды или через 5-10 минут после этого.

Обратите внимание на то, сколько именно соли вы хотите добавить, ведь вы уже не сможете исправить блюдо, если пересолите его. Лучше изначально дать меньше соли и добавить её при вливании теплого молока.

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