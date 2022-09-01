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Пытка школой отменяется: астролог рассказал, как увлечь ребёнка учёбой

1 сентября 2022, 05:55

Влад Росс дал советы родителям, как заинтересовать детей в зависимости от их знака зодиака учебным процессом.

Влад Росс рассказал, как увлечь ребенка учебой
Астролог Влад Росс рассказал, чего нельзя делать родителям, чтобы не отбить у детей желание учиться / Главред, УНИАН, bizim.media

Традиционно 1 сентября начинается новый учебный год. Однако далеко не все дети охотно отправляются в школу, и тогда родителям приходится "изобретать велосипед", чтобы увлечь свое чадо учёбой. А если не получается, то ребёнка усаживают за учебники буквально из-под палки, что явно не добавляет школьнику энтузиазма в изучении различных дисциплин.

Астролог Влад Росс по просьбе Главреда дал советы родителям по поводу того, как заинтересовать детей разных знаков зодиака школой или хотя бы напрочь не отбить у них охоту учиться.

Овен

В учёбе Овна важно чрезмерно не нагружать. Его не нужно заставлять часами корпеть над домашними заданиями – он должен научиться справляться с ними быстро и чётко. Гораздо важнее уделять больше внимания и времени физическим упражнениям, а также развивать у ребенка-Овна скорость реакции и скорость ума. Это крайне необходимо, поскольку Овен перестаёт учиться и полностью может забросить все предметы, едва начинается какая-то рутина.

Телец

Чтобы подогревать интерес ребёнка-Тельца к школе, его успехи в учёбе нужно регулярно поощрять, в том числе финансово. Условно говоря, сделаешь упражнение – получишь конфету, решишь задачу – получишь деньги на пирожок. То есть Тельца необходимо финансово подстегивать. Материал Тельцу нужно преподносить максимально просто, понятно и прозрачно, без каких-либо заискиваний, наворотов и умственных нарративов. Кроме того, для него, как ни для кого другого, работает правило: повторение – мать учения. Для Тельца повторять прочитанное или изученное очень полезно. Так, например, если ребёнок-Телец вечером учил стихотворение, то утром его нужно повторить – тогда всё будет в порядке.

Близнецы

Дети-Близнецы любят многозадачность. Им очень важно понимать, что они могут делать домашние задания по одному предмету, сидя на уроке по другому предмету. Например, ребёнок, сидя на уроке истории, может сделать математику. Близнецы любят многозадачность, им нравится успевать делать несколько дел одновременно. К тому же, Близнецы – это несколько поверхностный знак зодиака, поэтому не стоит заставлять его углублённо изучать все подряд предметы. Для Близнецов достаточно знать материал так, чтобы получить хорошую отметку, не углубляясь в тонкости и нюансы.

Рак

Для Рака, в отличие от Близнецов, в учебном процессе очень важно погружение в изучаемую тему. Ребёнку-Раку полезно много читать, причём читать самую разнообразную литературу: художественную, историческую и любую другую. Раку важно дать возможность как можно больше времени находиться наедине с самим собой и развиваться самостоятельно. И только потом уже спрашивать, сделано ли домашнее задание. Также в процессе обучения Раку важно приводить какие-то яркие жизненные примеры, например, как какой-то известный человек добился чего-то благодаря определённым действиям или качествам. Рак хорошо усваивает материал через визуализацию, в частности, фильмы.

Лев

Ребёнку-Льву в процессе учёбы необходимо всегда говорить, что он самый лучший. Даже если он – полная бездарность, говорите ему, что он лучше всех, что ему всё удастся, что вы в него верите. Тогда Лев, который может ничего не знать и не учить, выучит всё в последний момент к экзамену и покажет хороший результат, просто потому что в него верят и считают его лучшим. Потому так важно подчеркивать ребенку-Льву, что он блестящий, неповторимый, что ему всего удастся достичь.

Дева

Для Девы всегда очень важны график и дисциплина. Ей необходимо придерживаться расписания, действовать по плану. Ребёнок-Дева должен чётко понимать, в какое время ему нужно в музыкальную школу, в какое – в секцию, в какое – работать над домашними заданиями. Все дела Деве нужно разграничить, создать понятное расписание, всё разложить по полочкам. Дневник – это всё для Девы. Когда учебный процесс идёт по чёткому плану, размеренно, Дева будет хорошо учиться и будет перфекционистом в учёбе. Всегда наибольшее количество отличников именно среди представителей этого знака зодиака, также именно у Дев больше всего золотых и серебряных медалей.

Весы

Весам всегда и во всём необходимо партнёрство, в том числе и в учебном процессе. Домашнее задание им нужно делать с кем-то, например, с мамой или за компанию с одноклассником. То есть, если Раку лучше учиться в уединении, то Весам лучше заниматься в паре с кем-то.

Скорпион

Скорпионы любят экстремальные ситуации, а потому ребёнок либо с асцендентом в Скорпионе, либо с Солнцем в Скорпионе всегда будет делать домашние задания в самый последний момент. Он может проснуться рано утром, в 5-6 утра, сделать "домашку", но при этом прогулять день или вечер накануне. Скорпиона нельзя тотально контролировать, нельзя надевать на него удавку. Однако ему всегда нужно выставлять дедлайн, например, говорить, что, если он не выполнит к определённому времени задания, то – всё. Иными словами, ребёнку-Скорпиону всегда нужно ставить временные рамки.

Стрелец

Чтобы подстегнуть интерес к учёбе, Стрельцу, как и Льву, всегда нужно говорить, что он самый умный. Также ему нужно давать больше свободы, чтобы он чувствовал, что способен самостоятельно справиться с поставленной задачей, выучить уроки. Также для Стрельца крайне благоприятны учебные или познавательные поездки, а также учёба в другой стране по обмену. Ребёнку-Стрельцу важно всегда иметь возможность нарабатывать авторитет. Более того, он должен понимать, что какие-то вещи знает даже лучше, чем его родители, по крайней мере, ему должно так казаться.

Козерог

У Козерога должна быть чётко налажена работа, он должен чётко видеть цель – тогда он достигнет вершин в учёбе. Потому для Козерога в программе всё должно быть подробно и методично прописано: чего он должен добиться в этом месяце, что усвоить, к чему прийти в следующем. Родители должны помогать ребёнку-Козерогу в освоении сложных тем, потому Козерогам, как никому другому, полезно заниматься с репетиторами, которые помогут им повысить самооценку и уровень образования.

Водолей

Поскольку Водолей – самый свободолюбивый знак зодиака, ребёнка-Водолея важно не заставлять что-либо учить, зубрить. Всё должно им делаться легко, по наитию, неожиданно и быстро. Водолеев категорически нельзя заставлять делать домашние задания, если они этого не хотят, чтобы напрочь не отбить интерес к школе. Водолей и сам найдёт способ успеть всё сделать, причём будет выполнять задания спонтанно, в неожиданный момент, доделывая домашние задания на уроках рисования или физкультуры. Главное – не по графику: Водолей должен чувствовать свободу.

Рыбы

Чтобы для Рыб учёба была в радость, самое главное создать для них комфортные условия дома, в их комнате. Музыка, аквариум, благостная атмосфера – им должно быть уютно и легко учиться. Рыб важно не напрягать. Если им создать комфортные условия, где они смогут работать наедине с собой, и им никто не будет мешать, процесс учебы пойдет легко и успешно.

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