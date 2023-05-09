Пышные и сочные котлеты будут таять во рту: ловкий трюк удивит даже опытных хозяек

Есть один ингредиент, о котором мало кто догадывается. А зря, ведь этот секретный продукт может улучшить вкус жареных котлеток.

https://news.glavred.info/pyshnye-i-sochnye-kotlety-budut-tayat-vo-rtu-lovkiy-tryuk-udivit-dazhe-opytnyh-hozyaek-10468975.html Ссылка скопирована

Что добавить в котлеты, чтобы были сочные? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Пожалуй, не найдется того, кто не любит полакомиться только что поджаренными горячими котлетками, ведь их невероятный аромат так и манит к себе. Каждая хозяйка имеет свои секреты приготовления этого вкуснющего блюда. Кто-то в фарш для котлет добавляет сахар, кто-то – манку, а кто-то –батон или хлеб. Также вкус котлет зависит от специй, которые добавляют в фарш. В результате готовое блюдо становится просто бесподобным. Однако есть один ингредиент, о котором мало кто догадывается. А зря, ведь этот секретный продукт может еще больше улучшить вкус жареных котлеток. Главред рассказывает, что добавить в котлеты, чтобы были сочные и пышные.

Что можно добавить в фарш для котлет?

Многие хозяйки совершают распространенную ошибку, добавляя в котлеты яйца или вымоченный в молоке хлеб. Обычно хозяйки добавляют яйца в фарш, чтобы он держался кучи. Однако тут есть один недостаток – котлеты становятся более сухими. А вымоченный в молоке хлеб делает ваши котлеты жесткими. Поэтому опытные кулинары советуют вымачивать его в воде.

Предположительно, вы даже не догадываетесь, что делать, чтобы котлеты были сочные. А знаете ли вы, что делает сода с мясом? Оказывается, этот удивительный продукт может творить чудеса с мясным фаршем. Во-первых, сода удерживает влагу в фарше, в результате чего готовые котлеты становятся очень сочными и мягкими. Все будут в восторге от того, как вы готовите такие пышные котлеты с содой. Во-вторых, сода поможет фаршу держать форму и ваши котлетки не развалятся во время жарки. Поэтому теперь вы знаете, что делать, если котлеты не формируются.

видео дня

Сколько добавить соды в фарш?

Помните, что блюдо можно испортить, если не соблюдать правильную пропорцию. Поэтому ни в коем случае не надо превышать рекомендуемую дозу, поскольку готовые котлеты будут иметь неприятный привкус соды. В связи с этим нужно придерживаться такой пропорции: на 1 килограмм фарша нужно добавить 1 чайную ложку соды.

Что стоит помнить?

Заметьте, когда добавляете соду в фарш для котлет, то его нужно хорошенько вымесить. Это нужно для того, чтобы сода равномерно распределилась. Также стоит помнить, что после добавления соды в фарш для котлет стоит отказаться от добавления молока, яиц или хлеба. Эти ингредиенты сделают фарш слишком жестким. В то же время в фарш для котлет не помешает добавить сливочное масло. Вкус будет непревзойденным!

Смотрите видео - журналисты провели рейд по магазинам и узнали, как магазины завышают цены на социальные продукты:

Вас может заинтересовать: