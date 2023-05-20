Пятна исчезнут на глазах: как отмыть грязные обои

При очистке пятен на обоях важно придерживаться некоторых рекомендаций.

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Как убрать пятна на обоях / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Обои - это прекрасный способ украсить стены в доме. Однако, со временем они могут пачкаться и появляться различные пятна.

Мы нашли 4 эффективных способа, которые помогут вам отмыть пятна на обоях и вернуть им прежнюю красоту.

Мягкая губка и теплая вода

Один из самых простых и доступных способов очистки пятен на обоях - использование мягкой губки и теплой воды. Сначала смочите губку в теплой воде и аккуратно вытрите пятно на обоях. При необходимости можно добавить немного мягкого моющего средства. Важно помнить, что при использовании этого метода нужно быть осторожными, чтобы не повредить поверхность обоев.

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Раствор уксуса и воды

Уксус - универсальное средство для очистки и удаления пятен. Для приготовления раствора уксуса и воды смешайте их в равных пропорциях. Затем нанесите этот раствор на мягкую ткань или губку и аккуратно вытрите пятно на обоях. Уксус поможет разрушить и удалить различные загрязнения, включая пятна от пищи или маркеров.

Специальные очистители для обоев

На рынке существует множество специальных очистителей, предназначенных специально для удаления пятен с обоев. Перед использованием обязательно прочитайте инструкции на упаковке и следуйте им. Обычно такие средства наносят на губку или ткань и аккуратно вытирают пятно. После применения рекомендуется протереть обои чистой влажной тканью, чтобы удалить остатки средства.

Паста из соды и воды

Сода - еще одно эффективное средство для борьбы с пятнами на обоях. Смешайте небольшое количество соды с небольшим количеством воды до получения пастообразной консистенции.

Оставьте пасту на обоях на несколько минут, а затем смойте ее теплой водой и протрите поверхность чистой сухой тканью.

При очистке пятен на обоях важно помнить о следующих рекомендациях:

Перед применением любого средства для очистки пятен, рекомендуется провести тест на небольшом незаметном участке обоев, чтобы убедиться в его безопасности и отсутствии негативной реакции.

При использовании воды или растворов обязательно избегайте чрезмерного увлажнения обоев, чтобы избежать их повреждения.

Для более стойких или сложных пятен на обоях, лучше обратиться к профессионалам или специалистам по уходу за обоями.

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