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Пять способов увеличить продолжительность жизни, не тратя ни копейки: главный совет врача

16 сентября 2021, 11:50

Вы должны быть очень осторожны с тем, что вы кладете в рот.

Старение
Старение / Martijn van Veelen / flickr.com/

Богатство действительно коррелирует со здоровьем, но нельзя провести прямую линию от того, сколько денег вы зарабатываете, и от вашего состояния здоровья. Это потому, что играют роль другие факторы, например образование. Таким образом, изменение образа жизни для улучшения здоровья доступно каждому, если вы знаете, как это делать.

На самом деле, есть простые советы по образу жизни, которые могут способствовать долголетию, не тратя ни копейки.

По словам доктора Эмеки, представителя бренда приложения Freeletics по фитнесу и образу жизни, основанного на ИИ, он основан на различных подходах, охватывающих такие области, как диета, упражнения и сон, пишет Express.co.uk.

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Доктор Эмека посоветовал для начала регулярно заниматься спортом.

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"Мы знаем, насколько важны упражнения и регулярный распорядок дня", - пояснила она.

Итак, если вы тренируетесь каждый день и уменьшаете вероятность хронических заболеваний за счет снижения уровня холестерина, поддержания уровня сахара в крови и улучшения сердечно-сосудистого кровотока, это улучшит вашу продолжительность жизни".

Она рекомендовала как минимум 20-30 минут умеренных упражнений каждый день, пять-шесть раз в неделю.

"Все сводится к тому, что мы делаем и чего не делаем", - объяснил доктор Эмека.

Снятие стресса

Исследования NHS показали, что люди, страдающие депрессией и тревогой, также могут иметь ослабленную иммунную систему и подвергаться большему риску заболеваний.

"Таким образом, поддержание оптимального психического здоровья так же важно, как и забота о физическом здоровье, чтобы способствовать долголетию", - отмечает доктор Эмека.

По ее словам, сон также способствует долголетию.

"Это ключ к восстановлению разума и возможность восстанавливать мозг каждую ночь", - объяснил доктор Эмека.

"Вот почему хороший ночной сон - один из ключевых способов продлить жизнь".

По словам доктора Эмеки, рекомендуется спать от семи до восьми часов в сутки, однако это зависит от человека.

Диета

"То, что мы едим и что глотаем, является неотъемлемой частью нашей жизни", - пояснил доктор Эмека.

Она продолжила: "Вы должны быть очень осторожны с тем, что вы кладете в рот, фаст-фуд и сладкие напитки, сколько мы их жаждем, существенно повлияет на нашу продолжительность жизни".

Как указала доктор Эмека, различные статистические данные и исследования показали, что диета с красным мясом и обработанными продуктами связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Мы также знаем, что употребление сладких напитков и употребление пищи с большим количеством рафинированного сахара повысит риск развития диабета, который является долгосрочным хроническим заболеванием", - предупредила она.

Будь настороже

"Я призываю всех старше 50 лет посещать врача не реже одного раза в год для проверки, а людей младше 50 лет - посещать врача один раз в три года, если они полностью здоровы и не имеют хронических заболеваний", - сказал доктор Эмека.

Она продолжила: "Если у вас есть текущее заболевание, от которого вы в настоящее время принимаете лекарства, важно регулярно посещать врача для обзора лекарств и оценки вашего прогресса.

"Я также призываю людей без колебаний звонить в скорую или связываться с медицинским работником, например терапевтом, если у них есть какие-либо проблемы со здоровьем или симптомы того, что может быть хроническим заболеванием".

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