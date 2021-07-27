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Пять симптомов здоровья, которые никогда не следует игнорировать

27 июля 2021, 17:59

Есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание.

Усталость
Выявление этих состояний на раннем этапе действительно может иметь значение / Hollyver35 / flickr.com

Вы потеряли обоняние и у вас болит голова - неужели это коронавирус? Вы проходите тест, и когда он становится отрицательным, становится ощутимым облегчение.

Но хотя это, вероятно, просто простуда, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, пока Covid доминирует над проблемами всех, пишет Express.co.uk.

1. Потеря обоняния

Если вы уверены, что это не Covid, потеря обоняния может указывать на что-то еще.

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Обратите внимание, что потеря или изменение обоняния также часто встречается при простуде и гриппе, синусите и сенной лихорадке, поэтому это не обязательно повод для паники.

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Но есть небольшая вероятность, что инородное тело или новообразование могут блокировать ваши носовые ходы или могут указывать на проблему с обонятельной луковицей, частью мозга, которая обнаруживает и обрабатывает запахи.

А согласно исследованию Паркинсона в Великобритании снижение обоняния может быть ранним симптомом болезни Паркинсона, а также потенциальной связью с деменцией.

Выявление этих состояний на раннем этапе действительно может иметь значение, поэтому, если вы уверены, что потеря обоняния не связана с нормальной ошибкой, вам следует проверить это.

2. Постоянная усталость

Хотя многие из нас испытывают усталость, она часто вызвана факторами образа жизни.

Людям со странным графиком работы или маленьким детям будет знакомо чувство усталости.

Усталость также часто можно объяснить таким образом жизни, как неправильное питание, курение, употребление слишком большого количества алкоголя или плохой сон.

Люди, страдающие длительным Covid, также сообщают об изнуряющей усталости, которую следует обсудить с врачом.

Но если вы исключили все факторы образа жизни и не можете избавиться от усталости, вам следует посоветоваться с терапевтом.

Постоянная усталость может быть признаком анемии, проблем с щитовидной железой, проблем с сердцем, диабета, целиакии или рака.

Беспокойство и депрессия также могут вызывать усталость, которую следует немедленно лечить.

3. Боль в челюсти, спине или шее

Любой, кто проводит весь день за столом, легко отвергнет боль в челюсти, спине и шее как симптом офисной работы.

Но есть более тревожная причина, по которой вы можете испытывать эти симптомы - это могут быть ранние признаки сердечного приступа, особенно у женщин.

Главное, на что следует обратить внимание, - это ощущение боли, похожей на сдавливание, спазмы или давление.

Другие менее известные, но общие симптомы сердечного приступа включают слабость или головокружение, одышку и тошноту или рвоту.

Если вы думаете, что у вас может быть сердечный приступ, вам нужно вызвать скорую помощь - чем раньше вы попадете в больницу, тем выше ваши шансы выжить без серьезного повреждения сердца.

4. Вспышки света

Для страдающих мигренью расстройства зрения, такие как вспышки света, являются обычным признаком того, что приступ приближается.

Однако иногда это может указывать на отслойку сетчатки.

Это может привести к необратимому повреждению зрения, если не лечить быстро, поэтому немедленно обратитесь за помощью.

5. Покалывание в руках или ногах

Покалывание в руках или ногах обычно связано с длительным пребыванием в одном положении - обычных булавках и иголках.

Однако иногда это может указывать на повреждение нервов.

Покалывание или жжение в руках, ногах или туловище может быть ранним признаком рассеянного склероза.

Они также могут указывать на диабет, поэтому вам следует немедленно обратиться к врачу.

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