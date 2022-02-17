Путину нужно опасаться Моргенштерна: астролог объяснил почему

Моргенштерн – отчаянный революционер, который может поспособствовать свержению Путина, считает астролог Влад Росс / instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн 17 февраля отмечает свой 24-ый день рождения. Новый год его жизни будет очень насыщенным, в том числе не исключено, что музыкант поспособствует свержению режима Путина в России. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс, составивший гороскоп рэпера.

По словам астролога, ближайший год Моргенштерн проведет за границей, купаясь в роскоши.

"У Моргенштерна открыт дом дальних странствий и путешествий, скажем так, ему предстоит насильственное уединение, но с роскошной жизнью, например, в Дубае. Музыкант будет оставаться невъездным: пока режим Путина не падет, в Россию он точно не сможет вернуться", – считает Влад Росс.

При этом астролог убежден, что Моргенштерн может поспособствовать свержению Путина.

"Он способен пойти в оппозицию к Кремлю и даже с помощью YouTube организовать переворот. Впрочем, Моргенштерн – не политик, хоть когда-то и обмолвился, что хочет стать президентом. Президентом ему точно не быть, но помочь свержению власти он может. По его натальной карте видно, что он – отчаянный революционер: Водолей с восходящим Водолеем", – отметил Влад Росс.

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Также астролог считает, что рэперу следует опасаться за свою жизнь.

"Нужно предостеречь, что у Моргенштерна есть опасность для жизни: его могут за рубежом отравить. Потому ему нужно тщательно следить за своим здоровьем и безопасностью. Особенно опасным может быть период весны – март и апрель", – подчеркнул Росс.

Что касается карьеры рэпера, то она, по словам астролога, от пребывания за границей никак не пострадает.

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"Популярность Моргенштерна падать не будет, скорее, наоборот, она возрастет. Если он будет выступать против власти, то будет новый всплеск популярности. У него есть все шансы стать YouTube-революционером", – заверил Влад Росс.

А вот концертов у Моргенштерна, по прогнозу астролога, в ближайший год будет мало.

"Но в сети Моргенштерн и дальше будет наращивать популярность. Сливки он снял в прошлом году, когда Юпитер был в Водолее. Но Сатурн пока что будет оставаться в Водолее, а, значит, имеющийся потенциал будет сохраняться и в новом году", – отметил Росс.

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Что же касается личной жизни артиста, то она, по мнению астролога, сложится счастливо. Как известно, Моргенштерн женился в августе 2021 года.

"В семейных отношениях у него все будет в порядке. Угрозы развода нет. Очень вероятно зачатие ребенка", – добавил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что слава рэпера Моргенштерна не будет долгой, а также охарактеризовал его как "человека с разрушительной программой".

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