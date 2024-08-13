'Путину эта история удалась': эксперт раскрыл, как РФ обманула мир с ЗАЭС

Чтобы хоть как-то отвлечь внимание от боев на Курщине, а также напугать западное сообщество, Путин решил устроить провокацию на территории ЗАЭС.

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Путин пошел на новую провокацию / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

У РФ давно уже нет второй армии мира и мощной военной страной они также не являются, поэтому оккупанты прибегают к террору ЗАЭС. Такое видение ситуации описал в эфире телеканала FREEДОМ высказал бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов. Он ответил на вопрос, что на самом деле произошло на Запорожской атомной станции.

"Его [Путина] обычные разговоры о ядерном оружии уже никого не пугают, и таким образом, остается только его использовать, или просто молчать. И они придумали в этот раз неформальный ход, а именно взяли покрышки, подожгли их в охлаждающей трубе Запорожской АЭС. В принципе, это не имело никаких последствий, конечно, ни радиационных, ни вообще технических последствий, потому что просто валил черный дым, но валил из большой трубы", - пояснил он.

Кто такой Сергей Жирнов Сергей Олегович Жирнов - полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org. видео дня В 1999-2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского вуза под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Жирнов обращает внимание, что большинство рядовых людей даже не понимают и не хотят задуматься, что труба, из которой шел дым, - это просто охлаждающая установка, которая не используется два года.

"Но этот черный дым, валящий клубами из большой-большой трубы, создал некую картинку, которая вчера прошла по всем международным каналам. В этом смысле Путину эта история удалась, потому что он - мастер создавать такие отвлекающие маневры, которые стоят недорого, а производят какое-то впечатление. Это могло произвести впечатление, кстати, на внутреннего потребителя", - заметил бывший разведчик.

Также, как отмечает Жирнов, есть люди, на которых эта картинка произвела впечатление.

"Люди, которые имеют хоть каплю мозгов в голове, понимают, что это провокация, понимают, что украинская сторона не будет свою собственную атомную станцию бомбить, устраивать какие-то инциденты на своем собственном ядерном объекте. Это понятно любому нормальному человеку", - сказал Жирнов.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Ситуация на ЗАЭС - последние новости

Как известно, недавно россияне устроили масштабный пожар на ЗАЭС. Как сообщалось, враг поджег значительное количество автомобильных шин в градирне станции .

По словам начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко, дезинформацией РФ о якобы атаке ВСУ на Запорожскую АЭС, РФ решила отвлечь мир от боев в Курской области.

К слову, в МАГАТЭ не смогли установить причину пожара. Сообщается, что оккупанты отказали команде МАГАТЭ "из соображений безопасности" в просьбе получить доступ к бассейну холодной воды, который является основой градирни.

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