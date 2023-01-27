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Путина убьют в 2023 году: астролог Влад Росс описал сценарий гибели диктатора

27 января 2023, 08:40
Если диктатор РФ попытается применить ядерное оружие, США могут убить его ракетой. Однако астролог Росс склоняется к мнению, что Путина застрелят.
Владимир Путин, Влад Росс
Астролог Влад Росс описал сценарий гибели диктатора РФ/ ua.depositphotos.com, Главред

Российский диктатор Владимир Путин встретит свою смерть в 2023 году. Это может произойти поздней весной или ранним летом.

Такой прогноз смерти диктатора РФ дал известный астролог Влад Росс в интервью ТСН.uа. При этом он отмечает, что Путин умрет не своей смертью – его убьют.

"Я не согласен с тезисом, что его отравят. Путин будет убит", – отмечает астролог.

По его мнению, российского диктатора застрелят. Но если он попытается применить ядерное оружие, то возможен также вариант, что США запустят по месту пребывания Путина свою ракету большой дальности.

"Как сказал недавно Невзоров, мы все "облегчимся" на его могиле. Если он сделает попытку нажать красную кнопку (то есть применить ядерное оружие, – ред.), то томагавк (американская крылатая ракета большой дальности BGM-109 Tomahawk, – ред.) обязательно его достанет. Но мне кажется, что Путина застрелят и это будет "красивая" ситуация для всех нас", – спрогнозировал Росс.

Также Росс считает, что в России 8-10 января произошел переворот, когда был отстранен организатор ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Власть в России после переворота захватили Николай Патрушев со своей компанией, в которую входят Герасимов и Шойгу.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отмечал, что в окружении российского диктатора Владимира Путина уже начинают осознавать, что страна-агрессор Россия проигрывает войну против Украины. В России уже произошли события, которые указывают на то, что глава Кремля обречен на поражение. В стране-агресcоре уже подыскивают замену нынешнему главе Кремля.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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