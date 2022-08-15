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Путин в психозе, а РФ будет наступать на Украину снова: таролог дала неутешительный прогноз

15 августа 2022, 10:46

Под угрозой окажется юг Украины, в том числе Николаев и Одесса.

путин карты таро астролог
РФ попытается осуществить новое наступление на Украине / Коллаж фото Reuters pixabay.com

Россия может осуществить второе нападение на Украину. При этом состояться он может уже к концу лета. Об этом заявила таролог Ирина Клевер.

"Карты показывают, что будет. Россияне уже готовятся, у них есть план", - сказала таролог.

Под угрозой окажется юг Украины, в том числе Николаев и Одесса.

По данным эксперта, Путин сейчас находится в психозе.

"Перевернутая карта говорит о том, что кто - то сейчас находится в психозе (Путин, - Главред). Он как маленький ребенок. Вот дай мне это и все, я хочу", - добавила эксперт.

Таролог также отметила, что России не удастся осуществить задуманное.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" Алена Курилова заявила, что делала расклад и не увидела в нем ничего хорошо для Украины. Экстрасенс прогнозирует кровавые события. Новое расписание она будет делать 1 ноября в ночь на Хэллоуин.

Ранее известный украинский астролог Влад Росс отмечал, что для Украины август будет очень тяжелым. 24 августа – в День Независимости Украины-наше государство могут массово обстрелять ракетами есть также угроза тактического ракетного удара.

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