"Путин пытается уничтожить Украину": Данилов откровенно высказался о планах агрессора

В СНБО рассказали о планах Путина / УНИАН

В СНБО анализируют ситуацию ситуацию относительно возможного вторжения России в Украину в начале 2022 года.

Мировые страны уже осознали, что президент России Владимир Путин продолжает обострять ситуацию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ток-шоу Право на владу.

Данилов прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о нападении России на Украину в конце января - начале февраля 2022 года.

"Мы анализируем все. Для нас нет никакой новости. Мы не видим тех угроз о которых говорит Буданов на 15 января. Нет сомнения, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения нашей страны. Ничего не поменялось", - отметил Данилов.

В то же время как отметил секретарь СНБО, мир давно понял мотивы президента Российской Федерации в отношении Украины.

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"Но мир понял, что происходит. Маски все сняты", - заявил Данилов.

Агрессия России

Напомним, ранее заявил советник главы ОП, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорит, что наступление российских войск на территорию Украины приведет к потере боеспособности Вооруженных сил России и поставит под вопрос существование политического режима Владимира Путина.

Дотого бывший руководитель украинского МИД Павел Климкин говорил - руководитель России, страны-агрессора, Владимир Путин может прибегнуть к масштабным провокациям против Украины. Но гарантии такового развития событий отсутствуют.