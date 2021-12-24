Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта Минобороны

Россия продолжает стягивать войска к границям Украины / news.dn.ua

Россия продолжает наращивать военные силы возле границы с Украиной. Опубликована свежая карта Министерства обороны с расположением российских войск, сообщает Foreign Policy.

Издание опубликовало карту, которую использует Минобороны Украины для информирования союзников. Недавний анализ показывает наращивание российских военных сил возле украинской границы Украины.

На карте показаны места сосредоточения российских войск у границы Украины. Так, на территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Кроме того, в Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой.

Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. Здесь находится около 10 батальонных тактических групп.

На юге зафиксирована переброска в оккупированный Крым из Владикавказа подразделения с ракетными установками "Искандер".

Реклама

Украина предупреждает союзников о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. В Минобороны также выразили обеспокоенность полетами российских бомбардировщиков и истребителей в Беларуси.

Войска России у границ Украины

Осенью американские журналисты The Washington Post и Politico заявили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. Для подтверждения своих сведений они обнародовали спутниковые снимки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может стянуть к украинским границам 175 000 войск. Впрочем, в Киеве готовы к такому сценарию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что после переговоров Байдена и Путина Россия усилила концентрацию войск у границ Украины. По его словам, о наступлении сейчас речи не идет, поскольку для военной операции россиянам потребуется минимум 500-600 тысяч военных.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что перемещения войск РФ в приграничных с Украиной районах якобы связаны с угрозой НАТО российским рубежам. В связи с этим в Москве требовали переговоров Путина с президентом США Байденом.

Встреча Байдена и Путина в режиме видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров хозяин Белого дома подверг критике Москву за концентрацию войск у границ Украины и поддержал Киев. Также он не гарантировал Кремлю того, что НАТО не будет расширяться на восток, а украинское государство откажется от интеграции в Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от интеграции в НАТО в обмен на отвод российских войск. По его словам, Украина не верит гарантиям и обещаниям Москвы.

Читайте также: