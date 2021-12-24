УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта Минобороны

24 декабря 2021, 21:17

Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. Здесь находится около 10 батальонных тактических групп.

Боевики ДНР
Россия продолжает стягивать войска к границям Украины / news.dn.ua

Россия продолжает наращивать военные силы возле границы с Украиной. Опубликована свежая карта Министерства обороны с расположением российских войск, сообщает Foreign Policy.

Издание опубликовало карту, которую использует Минобороны Украины для информирования союзников. Недавний анализ показывает наращивание российских военных сил возле украинской границы Украины.

На карте показаны места сосредоточения российских войск у границы Украины. Так, на территории Беларуси находятся авиационные части, танковый батальон и мотопехотные подразделения. Кроме того, в Курской области расположен лагерь с вооружением и боевой техникой.

Концентрация российских войск также отмечена на восточной границе Украины. Здесь находится около 10 батальонных тактических групп.

На юге зафиксирована переброска в оккупированный Крым из Владикавказа подразделения с ракетными установками "Искандер".

Реклама

Украина предупреждает союзников о развертывании Россией большего количества танков, артиллерии и бронетехники. В Минобороны также выразили обеспокоенность полетами российских бомбардировщиков и истребителей в Беларуси.

Войска России у границ Украины

Осенью американские журналисты The Washington Post и Politico заявили о том, что Россия стянула войска к границам Украины. Для подтверждения своих сведений они обнародовали спутниковые снимки.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия может стянуть к украинским границам 175 000 войск. Впрочем, в Киеве готовы к такому сценарию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление о том, что после переговоров Байдена и Путина Россия усилила концентрацию войск у границ Украины. По его словам, о наступлении сейчас речи не идет, поскольку для военной операции россиянам потребуется минимум 500-600 тысяч военных.

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что перемещения войск РФ в приграничных с Украиной районах якобы связаны с угрозой НАТО российским рубежам. В связи с этим в Москве требовали переговоров Путина с президентом США Байденом.

Встреча Байдена и Путина в режиме видеосвязи состоялась 7 декабря. По итогам переговоров хозяин Белого дома подверг критике Москву за концентрацию войск у границ Украины и поддержал Киев. Также он не гарантировал Кремлю того, что НАТО не будет расширяться на восток, а украинское государство откажется от интеграции в Североатлантический альянс.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от интеграции в НАТО в обмен на отвод российских войск. По его словам, Украина не верит гарантиям и обещаниям Москвы.

Читайте также:

viber
новости России российские агрессоры Минобороны Украины военная агрессия РФ новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедурыКак заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022Удача в деньгах и исполнение желаний: кто из знаков – главный везунчик в Новый год 2022 Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022 Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяцаЛунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дняДень зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
21:42

Умер известный советский актер

21:42

Граница Украине и вывод войск с ОРДЛО: Ермак сказал, что в "формуле Штайнмайера" нет ничего плохогоВидео

21:17

Путин продолжает стягивать войска: обнародована свежая карта МинобороныВидео

20:56

Онколог-"морж" спас девочку, провалившуюся под лед в КропивницкомВидео

20:37

Удивительные случайности, денежная удача и успех в делах: названы самые счастливые дни января 2022

Реклама
20:28

Жуткая находка в Одессе: дети наткнулись на труп девочки

19:58

Сотни БТРов, самоходной артиллерии, танков и средств ПВО: Россия усиливает войска у границ УкраиныВидео

19:55

Кто создал Россию и СССР: Арестович откровенно ответил на слова Путина

19:40

Скромное обаяние неореализма: рецензия на фильм "Матрица:Воскрешение"

19:36

Приметы на 25 декабря: что нельзя делать в Спиридонов день и как не попасть в бедуВидео

19:31

Почему Путин не дает гарантию, что не нападет на Украинумнение

19:26

Женщины в армии: в каких странах мира мобилизация является всеобщейВидео

19:18

Кровавая авария в Харькове: подростка на Infiniti будут судить по двум статьямВидео

19:12

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

19:10

Потери 2021: украинские и зарубежные звезды, которых не стало в этом году

19:07

Гороскоп на завтра 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансВидео

18:52

На Черниговщине заведующий хирургическим отделением сбил человека и сбежалВидео

18:31

Диалог о планах Украины по Донбассу: у Зеленского объявили о переговорах Киева с КремлемВидео

18:23

"С угрозами требуют трудовую": директор больницы Николаева просит о помощи

18:07

Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год ТиграВидео

Реклама
17:52

С наступающим Новым годом 2022 – картинки и поздравления в прозе и стихах

17:38

В Чехии умерла молодая заробитчанка, для лечения которой деньги собирали всем городомВидео

17:28

На украинцев "повесят" налог на Google: посылки с eBay дорожаютВидео

17:03

Снежные дни без сильных морозов: синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

16:49

Бустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата – КузинВидео

16:36

Украина готова к выполнению Минских соглашений, а Зеленский к встрече с Путиным - ЕрмакВидео

16:26

Зеленский созывает новое заседание СНБО: названа датаВидео

16:18

Псевдоактивисты паразитируют на теме вырубки лесов в собственных целях - экоаудиторВидео

16:16

Резкий скачок цен: Шмыгаль заговорил о социальной наценке на хлебВидео

16:14

"Я скучала": Тина Кароль вернулась на Голос країни-12

16:12

5098 км государственных дорог и 250 искусственных сооружений – "Большая стройка" перевыполнила план 2021 года

16:05

Одни теперь требования к мужчинам и женщинам: Арестович высказался о воинском учете украинокВидео

15:51

Незаконная рубка лесов является сверхприбыльным бизнесом – эксперты

15:40

В Польше хотят отгородиться от Украины защитной "стеной": в чем причина

15:27

Усиление карантина в конце января и угроза штамма Омикрон: в Минздраве предупредили украинцевВидео

15:24

Лунный календарь на январь 2022: лучшие дни месяца

15:18

Нардеп Евгений Шевченко "придумал" дело СБУ о государственной измене – эксперт

15:10

Печерский суд Киева согласился задержать Порошенко - СМИВидео

14:59

Министр культуры Украины направит официальную жалобу Netflix за оскорбление украинок

14:59

"Вам нравится Путин": на канале Рада ведущий поссорился с соратником МедведчукаВидео

Реклама
14:49

Мисак Хидирян о будущем A.G.R. Group на IPO: "Репутация - моя самая большая ценность" новости компании

14:45

В ФСБ задержанного российского военного назвали "завербованным Украиной"

14:43

На Черниговщине отец убил годовалую дочь и хотел забрать жизнь сына, переломав ему конечности

14:42

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Европа стремительно опустошает газовые хранилищаВидео

14:19

Влюбленный Дмитрий Дикусар рассказал о своей новой избранницеВидео

14:12

На Буковине из-за вспышки опасного вируса всю школу отправили на дистанционное обучениеВидео

14:11

"Большая стройка" восстановила уже 14 000 км дорог – Зеленский

13:56

Украинским ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому повезлоВидео

13:29

ПриватБанк начал выплачивать "тысячу Зеленского": как получить деньгиВидео

13:26

Netflix в сериале Эмили в Париже опозорили украинок на весь мир - показали их глупыми воровками

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять