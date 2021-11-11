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Путин пожаловался Меркель на "деструктивную политику" Украины

11 ноября 2021, 18:32
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Президент Росси Владимир Путин вновь пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин пожаловался Меркель на Украину

Сегодня, 11 ноября, президент РФ Владимир Путин пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это уже второй разговор между двумя лидерами за последние несколько дней, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора российский лидер пожаловался на "деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты".

Также он отметил, что вооруженные силы США и ряда других стран НАТО в Черном море ведут провокационную активность, которая носит дестабилизирующий и опасный характер.

Российские войска у границ Украины

Американское издание The Washington Post 30 октября опубликовало статью, в которой говорилось о том, что на Западе фиксируют переброску российских войск к границам Украины. Передислокацию военных подразделений зафиксировали после завершения российско-белорусских учений.

В Минобороны Украины опровергли информацию о концентрации войск и военной техники России у украинских границ. Передвижение военных подразделений связано с плановыми мероприятиями противника после завершения боевых учений.

Позже журналисты Politico опубликовали спутниковые снимки, на которых можно заметить российскую военную технику и персонал у границ Украины. Снимки были сделаны в Смоленской области, которая граничит с республикой Беларусь. Однако американцы считают, что такие действия указывают на концентрацию российских войск у границ Украины.

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