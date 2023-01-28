"Путин попрет на Киев": астролог Росс назвал "самый страшный месяц"

Диктатор РФ любит всяческие годовщины, поэтому 24 февраля или перед этой датой он может начать новое крупное наступление, прогнозирует астролог.

Астролог Росс назвал "самый страшный месяц"/ Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин может пойти в новое наступление в Украине в феврале, ведь "любит всевозможные годовщины". Февраль может быть очень тяжелым для нашего государства.

Такой прогноз дал известный астролог Влад Росс в интервью ТСН.uа. Он отмечает, что опасность нового крупного наступления оккупантов может припасть на 23-24 февраля, но опасные события могут произойти и раньше.

"Самый страшный для Украины месяц – это февраль. Россия может попереть на годовщину войны, потому что все мы понимаем, что Путин любит разные годовщины. Опасность может быть и раньше, чем 23-24 февраля", – отмечает астролог.

Согласно его прогнозу, российский диктатор может снова попытаться пойти на Киев, а также пытаться отрезать Украину от границы с Польшей.

"Он (Владимир Путин – ред.) будет говорить, что нужно "точно взять Киев, Ривненскую АЭС, отрезать Украину от границы с Польшей". Он – совершенно больная крыса, загнанная в тупик. Думают, что если оккупанты уйдут со всех сторон, то всё почему-то на этот раз получится", – говорит астролог.

Ранее политический аналитик Александр Кочетков отмечал, что страна-агрессор Россия к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля может устроить одну из самых массовых атак по территории Украины ракетами и дронами. Кроме этого, российские оккупанты попытаются пойти в массовое наступление и имитировать наступление из Беларуси.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) назвали два возможных направления, с которых оккупанты могут пойти в новое масштабное наступление. Отмечается, что такое наступление вероятно будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области.

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