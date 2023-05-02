УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном Мариуполе

Юлия Куришко
2 мая 2023, 18:29 обновлено 2 мая, 18:59
144
Советник главы Офиса президента отреагировал на новость о запуске трамваев Путиным в оккупированном Мариуполе.
Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном Мариуполе
Путин в Мариуполе / Фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Российский президент Владимир Путин во временно оккупированном Мариуполе торжественно открыл трамвайные пути, правда, только по видеосвязи.

В Сети появилось видео "торжественного" открытия с участием ветеранов, работников коммунальных служб и Путина, который из Кремля дистанционно запускал трамваи.

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном Мариуполе
Путин открывает трамвайные пути / скриншот: Главред

Смотрите видео о том, как российский диктатор в Мариуполе открывал трамвайные линии:

видео дня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что запуск трамваев в Мариуполе российским диктатором по видеосвязи является его фиаско.

"От глобального игрока до "пафосного открытия трамвайных путей в уничтоженном украинском Мариуполе", - говорится в сообщении Подоляка.

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном Мариуполе
Подоляк отреагировал на запуск трамваев в Мариуполе / скриншот: twitter.com/Podolyak_M

Поездка Путина в Мариуполь

Напомним, что в марте Путин якобы прилетел в Мариуполь на вертолете, после чего за рулем автомобиля сам объехал город, который был уничтожен по его же приказу.

Кремлевский диктатор в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь, чтобы "полюбоваться братскими могилами". Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".

Во время поездки в украинский Мариуполь российские пропагандисты пытались показать нужную картинку, но правда все же всплыла. В Сеть попали кадры с настоящей реакцией мариупольцев на приезд Путина.

Впоследствии оказалось, что в Мариуполе был не Путин, а его двойник.

Больше интересных новостей:

война в Украине трамваи Владимир Путин Михаил Подоляк Мариуполь
Реклама

Главное за день

Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФ

Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФ

18:37 Политика
В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генерала

В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генерала

18:14 Украина
Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - Мусиенко

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - Мусиенко

17:40 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

18:37

Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФ

18:29

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном МариуполеВидео

18:21

Виктория Бекхем засветила мокрый "стыд" своего мужа

18:14

В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генералаВидео

17:50

"Любил работать с молодыми девочками": ВСУ "откобзонили" оккупанта, который ехал на войну с улыбкой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:40

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - МусиенкоЭксклюзив

17:12

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает МишельВидео

17:02

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысилиВидео

17:00

"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

Реклама
16:53

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

16:52

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

16:43

Огромный астероид рухнет на орбиту Земли прямо во время коронации Чарльза

16:25

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

16:25

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

16:01

Серена Уильямс беременна во второй раз

16:01

Жары не будет: синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023

16:00

В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой периодВидео

15:46

Тариф на свет могут увеличить уже в июне: СМИ рассказали деталиВидео

15:40

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

15:28

Мама Королевой переобулась и поддержала дочь-путинистку

Реклама
15:13

РФ может готовить новый ракетный удар по Украине: в ВСУ назвали вероятные цели

14:51

Резников заявил, что Украина возьмет Крым без бояВидео

14:48

В Раде придумали крупную пенсионную реформу: когда украинцы смогут получать сразу по 2 выплатыВидео

14:47

Лукашенко почудились диверсанты: испуганный НАТО диктатор созвал "экстренное совещание"Видео

14:38

Киркоров вызверился на Тодоренко и унизил ее в прямом эфире российского шоу

14:34

В Раде хотят отложить вопрос выплат военным в 30 тысяч

14:29

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

14:17

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

13:50

Кулеба – о скептиках на Западе: армия Украины готовится наступать, не надо никого слушатьВидео

13:35

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

13:17

РФ может объявить о новом "жесте доброй воли": Резников раскрыл вероятный сценарий

13:11

Первая церемония в 21 веке: какой будет коронация Чарльза III

13:07

Умер российский модельер Валентин Юдашкин

12:28

Украине нужно отрезать Крым от России, чтобы оккупанты совершили новый "жест доброй воли" – ГУРВидео

12:21

"Будут колебания": как изменится стоимость доллара в начале маяВидео

11:51

Тарифы взлетят на 60%: украинцев предупредили о резком подорожании коммуналки

11:50

Поставленные волонтерами дроны помогают уничтожать оккупантов на Донецком направлении – лидер O.Torvald

11:43

В мае Украину накроет аномальный холод: синоптик назвал датыВидео

11:39

"Ударили 40 раз за ночь": оккупанты усилили террор в ряде областей, в ВСУ объяснили причинуВидео

11:00

В РФ все плохо: разведка Британии объяснила, почему Кремль уволил "палача Мариуполя" Мизинцева

Реклама
10:47

Угроза войны РФ с НАТО: Шольц запретил Украине бить немецким оружием по территории России

10:39

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

10:22

Загадка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

10:00

Как определить предназначение по дате рождения

09:52

ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

09:46

В ГУР создали флотилию дронов и показали уничтожение техники оккупантов РоссииВидео

09:21

США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – КирбиВидео

08:53

"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФВидео

08:50

"Экономика Украины укрепится": астролог спрогнозировал финансовое состояние украинцев в 2023-2024 годахВидео

08:40

В Мелитополе утром прогремел взрыв: на место промчались "полиция" и скорая

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять