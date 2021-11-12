Путин не будет спасать Медведчука и не испытывает к своему куму никаких сантиментов – астролог

Астролог спрогнозировал, сколько Медведчук будет под арестом / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин не будет торопиться спасать от тюрьмы своего кума Виктора Медведчука, которому объявлено несколько подозрений. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Медведчуку осталось недолго оставаться в Украине, но, пока он здесь, он все время будет находиться под домашним арестом.

"Думаю, Медведчук будет жить в Крыму. Его не посадят, а на кого-то обменяют, скорее всего, на пленных, которые сейчас находятся в "Л/ДНР". Было бы вполне резонно поменять этих людей на кума Путина… А так, Медведчук будет продолжать сидеть под домашним арестом до тех пор, пока Зеленский не встретится с Путиным, что в этом году нереально", – прогнозирует Влад Росс.

Однако сам Путин, по мнению астролога, особо не переживает из-за судьбы Медведчука, а потому так просто и быстро на обмен не согласится.

"Путин ни к кому не испытывает сантиментов. Для него люди, в том числе и его кум – это всего лишь шахматные фигуры. Если в этой политической шахматной партии будет выгодно пожертвовать ферзем, то есть Медведчуком, чтобы выиграть партию, он без зазрения сделает это. Для него Медведчук – это такая же шахматная фигура, как и тысячи людей, которых он положил в Чечне, на Донбассе и в других местах. Для Путина смерти людей не имеют никакого значения", – убежден Росс.

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Более того, астролог считает, что "если вдруг завтра Медведчука ликвидируют, но при этом Украина станет российской, это будет супер для Путина".

Что же касается перспективы Медведчука получить свободу, Влад Росс заверил, что просто так его не отпустят.

"Разве что Медведчук сам сбежит в Крым... Пока что ситуация такова, что именно Путин не хочет этого обмена, а Зеленский будет настаивать обменять Медведчука на украинских пленных, находящихся в застенках "ЛДНР", – отметил астролог.

Кроме того, Влад Росс считает, что в дальнейшем Медведчук не будет мстить Зеленскому и нынешней украинской власти за то, что сейчас происходит с ним.

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"Во-первых, в Украине Медведчуку больше ничего не "светит". А, во-вторых, он сидит дома под, так называемым, арестом, попивает чай, итальянские и французские вина, а сыры ему привозят самолетом из Франции – он себя прекрасно чувствует, ему не за что мстить. Хотя у Медведчука Черная Луна в Скорпионе, что говорит о том, что он – очень мстительный человек. Но в данной ситуации он не станет мстить Зеленскому, поскольку, даже пребывая под арестом, он находится в комфортных условиях. Он прекрасно знает, что бы мог ему Зеленский устроить...", – резюмировал астролог.

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