Путин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астролог

Влад Росс рассказал, с каким результатом пройдут переговоры американского и российского президентов в Женеве, и чего ждать Украине.
На встрече президентов США и Российской Федерации Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая должна состояться 16 июня в Женеве, сторонам будет сложно достичь каких-либо принципиально новых договоренностей. Речь пойдет о старых вопросах, которые уже давно обсуждаются американской и российской сторонами. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.
По словам астролога, с одной стороны, из-за ретроградного Меркурия Байден и Путин смогут договориться лишь по старым наболевшим проблемам, которые уже не раз обсуждались. С другой – именно на ретроградном Меркурии они смогут решить вопрос с "Минском", считает Росс.
"Байден и путин 16 июня смогут закрыть тему Минских соглашений в их нынешнем виде окончательно и бесповоротно. Либо же они договорятся о пересмотре "Минска", т.е. о перестановке пунктов соглашений и о первоочередном выполнении того пункта, который касается полного и всеобъемлющего прекращения огня", – уточнил Влад Росс.
Астролог уверен, что война на Донбассе должна продлиться не более семи лет.
"На цикле Белой Луны война началась, на нем же должна и закончиться. Белая Луна – это благодать божья, ангел-хранитель нашей страны", – добавил Росс.
Кроме того, по словам астролога, на ход встречи президентов будет влиять и аура затмения, и непримиримость позиций Путина и Байдена.
Читайте такжеКак Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком""Никто из них не будет уступать, потому переговоры будут очень сложными и напряженными. Каждый будет настаивать на своем. Байден будет нагнетать атмосферу, угрожая новыми санкциями против России. В свою очередь, Путин будет сражаться за свое детище – он попытается добиться согласия Штатов на завершение строительства Северного потока-2", – рассказал Влад Росс.
Астролог считает, что вероятность того, что этот газопровод все-таки будет достроен, очень велика. Но, уточняет он, не факт, что СП-2 будет запущен в работу.
"По моим прогнозам, Ангелу Меркель на посту немецкого канцлера сменит представительница "зеленых", Стрелец Анналена Бербок, а "зеленые" не позволят достроить СП-2. Так что у Путина не выйдет превратить украинскую ГТС в груду металлолома", – заверил Влад Росс.
В сухом остатке, по мнению Росса, Путин и Байден договорятся о трех пунктах:
- завершении строительства Северного потока-2;
- возобновлении Украиной поставок пресной воды в Крым;
- полном прекращении огня Россией на Донбассе.
Астролог также отметил, что на решении каких-либо глобальных вопросов, в частности, например, о совместном противодействии США и России дальнейшему росту Китая, Байден не будет особо настаивать на этой встрече.
"Байден знает, что Путину осталось недолго. А потому все глобальные договоренности будут достигаться уже с новой российской властью", – добавил Влад Росс.
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