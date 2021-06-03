Путин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астролог

Астролог рассказал, о чем договорятся Путин и Байден 16 июня / Reuters

На встрече президентов США и Российской Федерации Джозефа Байдена и Владимира Путина, которая должна состояться 16 июня в Женеве, сторонам будет сложно достичь каких-либо принципиально новых договоренностей. Речь пойдет о старых вопросах, которые уже давно обсуждаются американской и российской сторонами. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, с одной стороны, из-за ретроградного Меркурия Байден и Путин смогут договориться лишь по старым наболевшим проблемам, которые уже не раз обсуждались. С другой – именно на ретроградном Меркурии они смогут решить вопрос с "Минском", считает Росс.

"Байден и путин 16 июня смогут закрыть тему Минских соглашений в их нынешнем виде окончательно и бесповоротно. Либо же они договорятся о пересмотре "Минска", т.е. о перестановке пунктов соглашений и о первоочередном выполнении того пункта, который касается полного и всеобъемлющего прекращения огня", – уточнил Влад Росс.

Астролог уверен, что война на Донбассе должна продлиться не более семи лет.

"На цикле Белой Луны война началась, на нем же должна и закончиться. Белая Луна – это благодать божья, ангел-хранитель нашей страны", – добавил Росс.

Кроме того, по словам астролога, на ход встречи президентов будет влиять и аура затмения, и непримиримость позиций Путина и Байдена.

Читайте такжеКак Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком""Никто из них не будет уступать, потому переговоры будут очень сложными и напряженными. Каждый будет настаивать на своем. Байден будет нагнетать атмосферу, угрожая новыми санкциями против России. В свою очередь, Путин будет сражаться за свое детище – он попытается добиться согласия Штатов на завершение строительства Северного потока-2", – рассказал Влад Росс.

Астролог считает, что вероятность того, что этот газопровод все-таки будет достроен, очень велика. Но, уточняет он, не факт, что СП-2 будет запущен в работу.

"По моим прогнозам, Ангелу Меркель на посту немецкого канцлера сменит представительница "зеленых", Стрелец Анналена Бербок, а "зеленые" не позволят достроить СП-2. Так что у Путина не выйдет превратить украинскую ГТС в груду металлолома", – заверил Влад Росс.

В сухом остатке, по мнению Росса, Путин и Байден договорятся о трех пунктах:

завершении строительства Северного потока-2;

возобновлении Украиной поставок пресной воды в Крым;

полном прекращении огня Россией на Донбассе.

Астролог также отметил, что на решении каких-либо глобальных вопросов, в частности, например, о совместном противодействии США и России дальнейшему росту Китая, Байден не будет особо настаивать на этой встрече.

"Байден знает, что Путину осталось недолго. А потому все глобальные договоренности будут достигаться уже с новой российской властью", – добавил Влад Росс.

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