УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Путин двигается к плану Б: аналитик раскрыл его опасность и спрогнозировал эффект санкций против РФ

25 марта 2022, 20:53

Эксперт подчеркнул, что Россия уже применяла химическое оружие.

путин
Путин применит тяжелую артиллерию / скриншот с видео

Глава РФ Владимир Путин двигается к плану Б, чтобы устроить террор в Украине, из-за того, что его армия фундаментально потерпела неудачу. Так считает аналитик Джеймс Роджерс.

По его словам, войска Путина не смогли добиться значительного территориального прогресса за более чем месяц конфликта в Украине, где были убиты шесть российских генералов. В связи с этим, Россия может прибегнуть к более жестокой тактике, чтобы добиться успеха, несмотря на то, что она уже наносила безжалостные авиаудары по гражданскому населению, пишет Express.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФПлан Б состоит в том, чтобы обеспечить победу над Киевом.

"Я думаю, совершенно очевидно, что Владимир Путин и его режим не справились со своими первоначальными военными задачами. Они надеялись очень быстро захватить Украину и обезглавить украинское правительство. Но, по данным британской разведки, это в корне провалилось, и сейчас речь идет о переходе к плану Б, который заключается в использовании тяжелой артиллерии и ракетных ударов для постепенного подавления украинского сопротивления. И разрушать населенные пункты, чтобы наводить ужас на население, и постепенно продвигаться в сторону Киева и других городов, чтобы попытаться взять их", - отметил аналитик.

Читайте такжеПутина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФКроме того, в НАТО обеспокоены тем, что Россия пытается создать какой-то предлог, обвиняя Украину, США и союзников по НАТО в подготовке к применению химического и биологического оружия.

"Есть также риск того, что это (атака с использованием химического оружия) окажет прямое воздействие на людей, живущих в странах НАТО, потому что мы можем видеть заражение, мы можем видеть распространение химических агентов или биологического оружия в наши страны", - добавил он.

Роджерс подчеркнул, что Россия уже применяла химическое оружие раньше, в том числе в Солсбери, и поддерживала режим Асада в Сирии.

"Мир намного разнообразнее, чем Соединенные Штаты и Европа. Поэтому попытки США изолировать Москву, которые до сих пор были лишь частично эффективными, потерпят неудачу", - заключил эксперт.

Читайте также"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против УкраиныНапомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

Читайте также:

viber
война в Украине Путин новости
Реклама
Популярное
Самые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиакаСамые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиака Агутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детямАгутин и Варум присоединились к сбору средств украинским детям Матери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домойМатери России объединились и начали требовать вернуть своих детей домой "Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину Дочь Лаврова: что о ней известно и где она живетДочь Лаврова: что о ней известно и где она живет

Последние новости

21:32

Рашистов выбивают из Херсона: в Петнагоне раскрыли направление удара ВСУ

21:26

"Они увязли": посол США в НАТО перечислил промахи армии Путина и назвал победителя в войне

20:55

Война с Россией надолго: почему Украине рано расслаблятьсямнение

20:53

Путин двигается к плану Б: аналитик раскрыл его опасность и спрогнозировал эффект санкций против РФ

20:46

Новый формат безопасности для Украины: у Зеленского назвали вероятные страны-гарантыВидео

Реклама
20:30

Под Киевом оккупанты разозлились и переехали танком своего командира - СМИВидео

20:25

Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьВидео

20:20

Россия может использовать в Украине зарин: чем опасно и что нужно знатьВидео

20:19

"Рашисты выпустили шесть крылатых ракет": РФ нанесла мощный удар по Винницкой областиВидео

20:17

Война в Украине грозит стать затяжной: чем это опасномнение

20:10

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:53

"Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено": олигарх РФ рассказал о жизни под санкциями

19:30

Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

19:21

Против России действуют самые тяжелые в мире карающие санкции - БайденВидео

19:17

Россия за месяц войны превратилась в худшую копию Северной Кореимнение

19:08

Минобороны РФ дало "заднюю": штурм украинских городов якобы не планировалсяВидео

19:05

Когда Путин применит ядерное оружие и в чем он превосходит США - ответ разведчика

18:55

Могильник российских сил: на Сумщине появилась "локальная Чернобаевка" с кучей разбитой техники РФФотоВидео

18:36

"Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова": Бедняков рассказал о буднях "обычных украинцев"

18:29

В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дымаВидео

Реклама
18:16

На площадях более 15 городов мира состоится трансляция благотворительного телемарафона в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWarФото

18:15

"Прозревший" оккупант по телефону убеждает зазомбированную мать: "Нет здесь секретных лабораторий"Видео

18:02

"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против Украины

17:57

Вакарчук назвал три способа, как можно остановить ПутинаВидео

17:55

У Байдена объявили о том, что Россия может напасть на территорию НАТО

17:37

Посмеет ли Путин применить ядерное оружиемнение

17:33

"После победы придется создавать новый город": мэр назвал разрушения в Харькове катастрофическимиФотоВидео

17:22

Как победить Путина: Польша, Чехия и Словения составили план спасения Украины

17:13

Украина держит сильную позицию и не откажется от требований: Кулеба опроверг заявление Эрдогана

16:58

"Я против решения Путина": в России депутат выступила с храброй антивоенной речьюВидео

16:36

Путина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФ

16:23

Вкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждогоВидео

16:14

Уступки с НАТО и языком, но не по Крыму и Донбассу: Эрдоган увидел сдвиги в диалоге Украины и РФ

15:58

ВСУ ликвидировали в Чернобаевке генерала и командующего 49-й армии РФ РезанцеваВидео

15:57

Неспокойный Нагорный Карабах: как Россия решила надавить на Армению из-за Украинымнение

15:39

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:32

"Прочь из Украины": видео с легендарной фразой Верки Сердючки о россиянах стало вируснымВидео

15:06

Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

15:04

Жириновский: скандальные заявления украинофоба и ненавистника ЗападаВидео

15:01

Армия Украины разгромила батальонную группу 200-й омбр оккупантов России – Арестович

Реклама
14:51

Футболка с маршрутом корабля РФ вместо "Z": литовский магазин проучил своего пророссийского клиента

14:43

Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

14:25

Разрыв с Россией здесь и сейчас: ФРГ, Австрия и Венгрия против блокады импорта газа и нефти – Польша

14:23

Сын Жириновского обматерил журналистов и опроверг смерть одиозного политикаВидео

14:03

В Кремле формируется круговая расстрельная команда, все наводят друг на друга оружие - профессор

13:47

Акела промахнулся, или Как Путин решил лично добить экономику РФмнение

13:44

Чтобы выкурить оккупантов из Украины, нужно еще 1-2 месяца: Арестович объяснил, что будет дальшеВидео

13:37

В Украине более 80% граждан за украинский как единственный государственный язык

13:32

Мининфраструктуры призывает ЕС полностью заблокировать транспортное сообщение с РФ

13:23

Беженка Егорова пообещала не дать Украину в обиду и рассказала, каких земляков не переносит

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять