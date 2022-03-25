Путин двигается к плану Б: аналитик раскрыл его опасность и спрогнозировал эффект санкций против РФ

Путин применит тяжелую артиллерию / скриншот с видео

Глава РФ Владимир Путин двигается к плану Б, чтобы устроить террор в Украине, из-за того, что его армия фундаментально потерпела неудачу. Так считает аналитик Джеймс Роджерс.

По его словам, войска Путина не смогли добиться значительного территориального прогресса за более чем месяц конфликта в Украине, где были убиты шесть российских генералов. В связи с этим, Россия может прибегнуть к более жестокой тактике, чтобы добиться успеха, несмотря на то, что она уже наносила безжалостные авиаудары по гражданскому населению, пишет Express.

Читайте также"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФПлан Б состоит в том, чтобы обеспечить победу над Киевом.

"Я думаю, совершенно очевидно, что Владимир Путин и его режим не справились со своими первоначальными военными задачами. Они надеялись очень быстро захватить Украину и обезглавить украинское правительство. Но, по данным британской разведки, это в корне провалилось, и сейчас речь идет о переходе к плану Б, который заключается в использовании тяжелой артиллерии и ракетных ударов для постепенного подавления украинского сопротивления. И разрушать населенные пункты, чтобы наводить ужас на население, и постепенно продвигаться в сторону Киева и других городов, чтобы попытаться взять их", - отметил аналитик.

Читайте такжеПутина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФКроме того, в НАТО обеспокоены тем, что Россия пытается создать какой-то предлог, обвиняя Украину, США и союзников по НАТО в подготовке к применению химического и биологического оружия.

"Есть также риск того, что это (атака с использованием химического оружия) окажет прямое воздействие на людей, живущих в странах НАТО, потому что мы можем видеть заражение, мы можем видеть распространение химических агентов или биологического оружия в наши страны", - добавил он.

Роджерс подчеркнул, что Россия уже применяла химическое оружие раньше, в том числе в Солсбери, и поддерживала режим Асада в Сирии.

"Мир намного разнообразнее, чем Соединенные Штаты и Европа. Поэтому попытки США изолировать Москву, которые до сих пор были лишь частично эффективными, потерпят неудачу", - заключил эксперт.

Читайте также"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против УкраиныНапомним, Польша, Словения и Чехия подготовили план действий для прекращения войны в Украине. Он состоит из 10 пунктов, которые ЕС должен выполнить, чтобы достичь мира.

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