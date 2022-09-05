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"Путин - бисексуал": астролог рассказал, с кем диктатор проведет последние годы своей жизни

5 сентября 2022, 08:36

Сейчас самой близкой женщиной для Путина является Анна Нетребко, говорит астролог.

Владимир Путин, Влад Росс
Любовницу Путина может заменить любовник / Коллаж фото УНИАН, Главред

Российскому диктатору Владимиру Путину уже много лет приписывают любовный роман с гимнасткой Алиной Кабаевой. Однако помимо главной любовницы у Путина были параллельно и другие женщины. Но на самом деле Путин может быть бисексуалом. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду заявил известный астролог Влад Росс.

Он добавил, что по своей натуре "Путин не является абсолютным мужчиной в постели".

"Ему достаточно указать пальцем на кого угодно, и она (или он) тут же окажется в его постели. Путин – бисексуал. Он – не мужчина в абсолютной своей ипостаси. В гороскопе Путина проявлена Черная Луна, и она связана с дворцом. Отсюда – и его тяга к сибаритству, гедонизму, сексуальной распущенности", - сказал Влад Росси.

Он также добавил, что последний год он живет вместе с гимнасткой, однако это не Алина Кабаева, а Анна Нетребко.

"Если сравнить Кабаеву и Нетребко, то чисто визуально они очень похожи. Такой типаж женщин, как Кабаева – типичная Тельчиха, ему очень нравится. У Алины Кабаевой в гороскопе Марс в соединении с его Юпитером, планетой счастья, то есть у нее с Путиным все сошлось, они очень подходят друг другу. Ее Солнце, Луна и Меркурий – в Тельце, т.е. она – типичный Телец. Ее Марс находится у него в доме семьи и матери, что говорит о том, что Кабаева просто должна была стать матерью его детей. У них колоссальная сексуальная совместимость. Соединение его Черной Луны с Марсом Кабаевой означает счастье в сексуальности. Путин – извращенец, у него куча жен, любовниц и любовников", - добавил астролог.

Астролог считает, что именно Анна Нетребко сейчас является самой близкой женщиной для Путина. Но последние свои дни он проведет не в её объятиях. Влад Росс не исключил, что "героем этого романа", может стать мужчина.

Напомним, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Путин и Кабаева на самом деле хорошие друзья и они якобы никогда не были парой. Он убеждает, что эти слухи об их романе разгоняет сам Кремль. По данным Пономарева, у Кабаевой действительно есть дети, однако их биологическим отцом Путин якобы не является.

Также появилась информация о том, что Путин прячет Кабаеву на вилле в Турции. О том, что Кабаева скрывается именно там, на днях рассказал в своем очередном видео на YouTube бывший однокурсник российского президента и советский разведчик Юрий Швец, ссылаясь на информацию от своих источников.

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