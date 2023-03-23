Пудель, хаски или овчарка: какие породы собак подходят каждому знаку зодиака

Каждый знак зодиака может наладить хорошие отношения с определенными породами собак, говорят астрологи. Какая собака подходит именно вам по дате рождения?

Какие породы собак подходят каждому знаку зодиака / Коллаж фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Выбирая собаку, нужно исходить прежде всего из того, какие условия жизни вы сможете предоставить животному и как много времени будете уделять любимцу. Также необходимо учитывать особенности породы и свои предпочтения. А еще можно выбрать собаку по знаку зодиака. Естественно, этот способ выбора четырехлапого друга не может быть основным, но он не лишен логики. Каждый знак зодиака имеет определенные черты характера, соответственно и любимца можно выбирать, учитывая особенности каждой породы.

Какая порода собак подходит знаку зодиака Овен

Джек-рассел-терьер, йоркширский терьер, доберман, боксер, бультерьер.

Овнам нужны активные, энергичные питомцы, которые могут их сопровождать во всех приключениях. Они любят заниматься спортом, гулять и бегать, поэтому энергичные и выносливые породы станут для Овнов идеальными компаньонами.

видео дня

Какая собака подходит знаку зодиака Телец

Лабрадор, золотистый ретривер, бернский зенненхунд, ши-тцу.

Тельцы ценят уют и комфорт, поэтому породы с мягким и дружелюбным характером, такие как лабрадор, ретривер и золотистый ретривер, могут им подойти. Они также предпочитают пушистых собак, таких как бернский зенненхунд или ши-тцу.

Какая порода собак подходит знаку зодиака Близнецы

Пудель, болонка, пекинес, мальтийская болонка, бивер-йорк.

Близнецы - это люди со своим уникальным стилем и желанием выделяться в толпе, поэтому их идеальный питомец должен быть модным и красивым. Пудель и болонка - это породы, которые идеально подойдут Близнецам.

Какая порода собак подходит знаку зодиака Рак

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель, китайская х**латая, ши-тцу, померанский шпиц, австралийская или кавказская овчарка.

Раки обычно очень чувствительны, дружелюбны, любят уют и комфорт. Они заботливы и преданны своим близким. Поэтому идеальной для Рака будет ласковая, преданная собака, которая нуждается в интеллектуальных нагрузках.

Какая собака походит по дате рождения Льву

Афганская борзая, немецкая овчарка, ротвейлер, далматин, родезийский риджбек.

Львы обычно являются уверенными в себе и энергичными личностями. Они также ценят элегантность и стиль. Идеальная собака Льва должна быть энергичной и активной, а также преданной своему владельцу.

Какая собака подходит знаку зодиака Дева

Шарпей, бульдог, бостон-терьер, пекинес, шелти.

Девы обычно являются практичными, логичными, организованными и умными людьми. Они также ценят чистоту и порядок. Кроме того, Девы любят умных и интеллектуальных питомцев. Этим представителям знака подойдут породы, которые легко поддаются обучению и с которых не сыплется много шерсти.

Какая порода собак подходит знаку зодиака Весы

Кокер-спаниель, веймаранер, ирландский сеттер, лабрадудль, кавказская овчарка.

Весы обычно любят гармонию и равновесие, и могут ценить породы собак, которые сочетают в себе спокойствие и энергию. Стоит выбирать породу, которая славится своей дружелюбностью и спокойным характером.

Какая собака подходит Скорпиону

Доберман, ротвейлер, бернский зенненхунд, бультерьер, боксер, немецкая овчарка.

Скорпионы обычно очень лояльны и защищают своих близких, поэтому им могут понравиться породы собак, которые хорошо подходят для охраны дома и семьи. Стоит выбирать собаку с защитными и охранными качествами, которая будет верным компаньоном.

Какая собака подходит Стрельцам

Легавая, борзая, итальянский кане корсо, далматин, чихуахуа.

Стрельцы обычно любят активный образ жизни, поэтому им подойдут породы собак, которые присоединятся к ним в приключениях и занятиях спортом. Нужно остановить свой выбор на породах, которые известны своей энергией и умением участвовать в пеших прогулках, беге или плавании.

Какая порода собак подходит знаку зодиака Козерог

Английский мастиф, тибетский мастиф, русский той, бульмастиф.

Козероги обычно серьезны и ответственны, им нужна собака, которая также проявляет эти качества. Также представители этого знака зодиака обычно ценят уверенность и надежность, поэтому собака Козерога должна отличаться стойкостью и дисциплиной.

Какая собака подходит Водолею

Хаски, австралийский хилер, шелти, ши-тцу.

Водолеи часто обладают свободолюбием и независимостью, им может понравиться собака, которая не требует слишком много внимания или тренировок, но в то же время преданна и способна поддерживать социальную связь с человеком.

Собака Водолея должна иметь мягкий характер и быть несколько спокойнее, чем другие породы, так как представители этого знака зодиака предпочитают более расслабленный стиль жизни.

Какая собака подходит Рыбам

Бассет-хаунд, сенбернар, мопс, мальтийская болонка, пекинес.

Рыбы обычно любят мягкую и спокойную атмосферу, поэтому породы собак с мягкими характерами и спокойным поведением могут подойти им больше всего. Собака Рыб должна иметь дружелюбный, преданный и спокойный характер.

Ранее Главред писал, что значит, если на улице привязалась собака или пес сам пришел в дом.

Другие новости: