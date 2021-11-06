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Психотерапевт поведала, как побороть осеннюю хандру и не впасть в депрессию

6 ноября 2021, 18:27
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Если вы хандрите, вы можете воспользоваться этим и отдохнуть три дня, советует психолог Алена Щербань.

депрессия
Как побороть осеннюю депрессию / Фото Pixaby

Хандра и депрессия - это два совершенно разных понятия и не стоит их путать.

Об этом заявила Алена Щербань ‒ семейный психолог, психотерапевт, сексолог ‒ отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде.

"Хандра – интересное слово, которое ни коим образом не связано с депрессией. Если вы хандрите, вы можете воспользоваться этим и отдохнуть три дня. Через два-три дня это состояние проходит", - отмечает психолог.

В то же время, депрессия – состояние, при котором все плохо и будет только хуже во внутреннем восприятии человека, и ничего этого не может изменить. При этом энергии на какие-либо действия нет совершенно. Уменьшение светового дня может спровоцировать апатичные состояния.

"Мы, как животные, не можем впасть в спячку, когда день максимально сокращается. Мы просыпаемся, когда на улице еще темно, и наш организм использует большое количество серотонина, чтобы обслужить мелатонин внутри нас, чтобы мы могли проснуться и быть активными", - обратила внимание Алена Щербань.

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Также психолог дала несколько советов, как справиться с депрессией:

  • Можно поддержать себя искусственно – спортом, танцами, йогой, скандинавской ходьбой, то есть любой двигательной активностью, которая будет запускать кровообращение, препятствуя застою лимфы. Таким образом, организм постоянно будет пребывать в ритме.
  • Также важна еда и вода. Нужно пить большое количество воды и правильно питаться полезными продуктами.
  • В фастфуде нет ничего полезного, чтобы поддержать психику в этот переходный период.
  • Осень – это адаптационный период, когда неплохо просто себя поддержать. Попробуйте найти какие-то удовольствия, что-то, что нравится лично вам: валяться на кровати, смотреть в потолок и слушать музыку, ходить в музеи и на выставки с друзьями, читать книги, развивающие мозг, медитировать и применять дыхательные практики. Это проявление заботы и любви к себе.
  • Если вы хотите какую-то волшебную палочку, то ее нет. Придется уделить себе внимание. Направьте энергию на себя, и тогда ваша психика заработает и не будет настолько сильно подвержена погодным и сезонным изменениям.

Напомним, недавно мы писали о том, что жизнь более комфортной и наполненной благополучием помогут сделать простые пять правил психологии.

Напомним, ранее Алена Щербань рассказала о том, что сексуальную дисгармонию в паре никак нельзя пускать на самотек.

До того психологи рассказали, как распознать мужчин, которым от женщин нужен только секс.

Полную версию чата с Аленой Шербань читайте здесь

viber
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