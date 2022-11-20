Психологическая травма родом из детства: 6 признаков, что вы выросли в токсичной семье

Признаки токсичных родителей / pixabay.com

Про воспитание детей написано сотни тысяч книг, ежегодно из университетов по всему миру впускаются миллионы педагогов и психологов, которые должны знать, как правильно формировать ребенка. Однако до сих пор никто не знает правильной формулы воспитания. Поэтому родителей неизбежно ожидают ошибки, а их детей – психологические травмы.

Совершенно другое дело – когда семья использует ребенка (осознанно или подсознательно) для достижения собственных целей, формируя вокруг них токсичное окружение.

Главред расскажет, как понять, что ваша семья была токсичным окружением для вас, и почему родители вступают на этот путь.

Признаки токсичных родителей

Если хотя бы одно утверждение вам знакомо до слез, и преследует вас даже во взрослом возрасте, у нас для вас новость (хотя вы наверняка и сами уже догадались) – серия недочетов, ошибок и промахов ваших родных сформировала для вас токсичное окружение:

1. Любые попытки проявить самостоятельность до взрослого возраста (а иногда – и с его наступлением) воспринимались как предательство, а ваши желания – обесценивались. "Ты правда хочешь ходить на балет? У тебя нет к этому таланта. Мы уже выбрали для тебя кружок. Будешь играть на фортепиано, как бабушка".

2. У вас не было личного пространства – ваши секреты выпытывались у вас с упрямой настойчивостью, а потом нередко выносились на всеобщее обсуждение, ваш дневник и личные вещи просматривали, о содержании телефонных разговоров и личной переписки также расспрашивали с неприличным любопытством, и пр.

3. Вы боялись разочаровать семью и не оправдать их ожидания, потому что вас убедили, что иначе от вас отвернутся или откажутся: игнорировали, если вы приносите плохие оценки, общаетесь не с теми людьми, или реагируете не так, как положено. Иными словами за "нарушением сценария" следовало наказание. Чаще страхом одиночества. Неудачи приравнивались к предательству чести семьи, по трагичности и помпезности сравнимое разве что с кодексом чести самураев.

Как понять что твоя семья токсичная / pixabay.com

4. Ваши ошибки рассматривались под микроскопом, а заслуги воспринимались ка должное. Ваши ошибки – только ваша вина, а достижение – заслуга семьи, потому что они вас воспитали.

5. "Потому что я так решила", "Твоего здесь ничего нет", "Что можно попу, то дьяку шиш" - старшее поколение формировало в вашей семье четкую иерархию, в которой подчеркивалось, что младшее поколение не имеет права голоса, не достойно уважения и не является полноправным членом вашего маленького микрокосмоса.

6. На вас перекладывали всю ответственность за младших сестер и братьев, а иногда и за самих родителей – вы приняли на себя роль старшего в семье, однако уважения и признания так и не заслужили. При этом отказ от этого груза равносилен смертельной обиде – вы же самый умный/взрослый в семье, "мамина опора", "папин помощник", который обязан следить за всем.

Токсичные отношения в семье: Почему это происходит

Токсичный стиль воспитания, как правило, передается "в наследство": так воспитывали ваших родителей, и они не знали иного способа выразить свои чувства. Да и зачем "изобретать велосипед", если все уже придумано задолго до вас.

Гипервовлеченность, и, как следствие, токсичные отношения между членами семьи, не зависимо от причин их развития, имеют один корень – страх. Он исходит от родителей по разным причинам, и является результатом их собственных комплексов (часто – детских) и убеждений. Например:

1. Если вы серьезно болели в детстве, а ваши родители из-за болезни ранее теряли близких людей, то страх вашего ухода заставляет их, вопреки здравому смыслу, уберечь вас от всего – и от плохого, и от хорошего.

2. Страх остаться в одиночестве подгоняет родителей воспитывать максимально несамостоятельных детей, которые никогда не покинут семейное гнездышко, и будут всегда нуждаться в своей семье.

3. Заниженная самооценка и нереализованность в жизни приводит к тому, что родители боятся потерять свои социальные роли: ребенок, способный быть самостоятельным в мире, больше не будет в них нуждаться, а значит они больше не смогут выполнят свою (единственную) цель, и в этом теряют свой вес в обществе.

Что такое токсичные отношения в семье / pixabay.com

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