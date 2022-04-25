Психолог назвала упражнения, которые помогут развить стрессоустойчивость

Стресс имеет разрушительное действие на организм/ ua.depositphotos.com

Телоориентированная психотерапевт Юлия Андрейчук назвала простые техники, которые помогут в переживании и адаптации после кризисных и травматических событий.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Психологічна допомога". По ее словам, эти техники помогут развить резильентность – способность человека справиться со сложными жизненными событиями.

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Дыхание

Дыхательные упражнения начинайте с выдоха, именно с выдоха. Можно сложить кулак в трубочку – сделать протяженный глубокий выдох, затем обычный вдох, но на вдохе не концентрируемся. Повторите 2-3 раза.

Сделайте выдох, затем вдох на 3-4 секунды, задержка дыхания на 3-4 секунды. и после выдох. Повторите 2-3 раза.

Тело

1.Основной принцип работы с телом – расслабление из-за напряжения.

Можно взять палку, ремень или шарф и натянуть до максимального напряжения, после бросить ее на пол и наблюдать, руки начнут подниматься сами.

2. Можно обнять себя и начать сжиматься в центр, напрягая все тело: лицо, плечи, руки, грудную клетку, живот, таз, ноги, - чтобы все тело было напряжено и сжато до максимума, затем с выдохом отпускаем...

Почувствуйте этот процесс, происходящий после разжима: как изменяются телесные ощущения? Как сейчас дышится?

3. Потом начинаем наоборот растягиваться: вытяните руки по диагонали с ногами, как "звезда" и тянитесь максимально за пальцами рук, за макушкой, копчиком и ногами, растягиваемся вплоть до предела, до напряжения, можно даже до дрожания. И после выдоха и отпускаем.

4. Делаем "тряску": руками, ногами, головой, всем телом, как собачка после купания или дождя встряхиваемся. И потом отпускаем и наблюдаем, что изменилось.

Эти простые элементы: "Напряжение затем расслабление", "Вытягивание затем расслабление","Тряска затем расслабление", помогают в сильных стрессовых ситуациях, можете повторять их в течение дня!

Ориентирование в пространстве

Осмотритесь, посмотрите на все стороны в пространстве: что вас окружает, есть ли стены, полки, пол, окно или деревья, земля, небо и т.д.?

Обратите внимание, что справа слева от вас и, например: найдите и назовите 5 больших предметов.

Так мы помогаем своей нервной системе собирать информацию и снизить уровень тревоги.