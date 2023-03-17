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Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубы

17 марта 2023, 16:10
Местные жители проводят этот ритуал в период, когда подростки достигают 18-летнего возраста.
Ритуал спиливание зубов на Бали
Ритуал спиливание зубов на Бали / скриншот YouTube

На острове Бали в Индонезии, существует необычный обычай - спиливание острых зубов. Согласно местной традиции, резцы и клыки напрямую связаны с демонической сущностью человека и его животными инстинктами.

Местные жители проводят этот ритуал в период, когда подростки достигают 18-летнего возраста и готовятся вступить во взрослую жизнь. Несмотря на то, что процедура довольно болезненна и дорогостояща, ее прохождение обязательно для молодых людей обоего пола.

Мы собираем на квартиру, а балийцы на спиливание зубов

Ритуал спиливания зубов является древнейшим и почетным обычаем на острове Бали. Когда подходит время, всю семью объединяет цель набрать необходимую сумму на проведение процедуры.

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Священник, читающий молитвы, стачивает острые зубы обычным напильником. Сточенную зубную пыль торжественно закапывают в семейном храме. Пройдя ритуал спиливания зубов, молодые люди становятся готовыми к созданию семьи.

Не спилили зубы - замуж не выйдешь

Интересно, что если девушке подпилят зубы непосредственно перед свадьбой, то ее отец может не принимать участия в организации торжества, считая, что теперь она находится под покровительством своего будущего супруга и его семьи. В то же время, отец юноши должен организовать и профинансировать свадьбу сына.

В семьях коренных жителей острова Бали мужчины пользуются непреклонным авторитетом. Например, здесь считается, что у мужчин не может не быть детей. Если в семье нет детей, то вина за это ложится на жену, а муж имеет право подать на развод. Законы на острове полностью на стороне мужчин, и при разводе жена не имеет права претендовать даже на часть совместного имущества.

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Автор: Сергей Кущ
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