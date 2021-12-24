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Проявляется лишь во время сна: медики назвали странный симптом Омикрона

24 декабря 2021, 04:40
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Это еще один признак, который отличает новый штамм коронавируса от предыдущих.

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Медики назвали странный симптом, свидетельствующий об инфицировании Омикроном / ua.depositphotos.com

Люди уже привыкли к тому, какие симптомы имеет коронавирус, и поэтому после заражения по определенным признакам могут догадаться о том, чем именно заболели. Однако медики говорят, что штамм Омикрон может иметь еще один странный признак, при наличии которого можно догадаться об инфицировании.

Тревожным побочным эффектом заболевания штаммом Омикрон может быть сонный паралич, пишет The Mirror.

Если у человека возникает сонный паралич, он не может двигаться или говорить, когда засыпает или просыпается.

"Это может быть страшно, но это безопасно, и большинство людей могут сталкиваться с таким только раз или два в жизни", – объяснили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Медикам пока не известно, почему сонный паралич чаще проявляется у тех, кто заболел COVID-19. Предварительно предполагается, что это может быть связано со стрессом и беспокойством, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

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Эксперт по терапии сна доктор Кэт Ледерле считает, что такой симптом связан именно со стрессом, уровень которого возрастает среди людей из-за пандемии.

"Более вероятно, что появление сонного паралича связано со стрессом, который возникает вследствие больших изменений в том, как мы живем сейчас. Неопределенность и беспокойство, с которыми мы имеем дело, влияют на нашу систему сна", – отметила эксперт.

Ранее британский врач назвал основной симптом Омикрон-штамма COVID-19, ссылаясь на свежее исследование южноафриканских врачей. Так, сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о том, что человек заражен Омикроном.

Также эксперт ранее рассказал, что самый большой минус штамма Омикрон в том, что он более заразен, чем все остальные штаммы коронавируса. Больной человек может инфицировать больше людей вокруг себя.

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