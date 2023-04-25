Путин разогнал генералов-неудачников из-за провальных наступлений и больших потерь – ISW

Президент России распорядился о дополнительных изменениях военного командования и уволил нескольких командиров из-за поражений на разных участках фронта.

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Путин уволил военное командование / скриншот: YouTube

Президент страны-агрессора Владимир Путин распорядился устроить "чистку" военного командования и уволил командиров из-за поражений на фронте.

Таким образом, с должности были уволены начальник Восточного военного округа Рустам Мурадов и ранее – командующий войны против Украины Александр Дворников. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики, ссылаясь на так называемых российских военачальников, заявили, что 20 апреля Путин издал официальный указ об увольнении Мурадова, вероятно, из-за неудачного наступления на Угледар. Стоит отметить, что эта атака оккупантов привела к значительным потерям их армии и военной техники. Слухи об отставке Мурадова появились в начале весны.

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Российские военные блогеры распространяют информацию, что генерала армии Дворникова также уволили указом президента РФ. В апреле 2022 года он находился в Украине, командуя армией оккупантов. Путин также уволил генерала Александра Журавлева, бывшего командующего Западным военным округом, руководившего обстрелом Харькова. Глава Кремля также уволил других неназванных военачальников.

"Сейчас Кремль полагается на новоназначенного командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского для достижения решающих результатов", – отмечают аналитики.

В отчете отмечается, что сообщения об изменениях в российском военном командовании последовали за известием об увольнении 19 апреля командующего Тихоокеанского флота РФ адмирала Сергея Авакянца.

Один из российских блогеров отметил, что увольнение Авакянца не связано с плохой работой на военных учениях в Тихом океане. Вероятно, адмирала отправили в отставку, потому что ему приказали создать новую "организацию" под контролем "газового сектора".

"Неясно, является ли это намеренно расплывчатой ссылкой на сообщения о том, что российская государственная газовая компания "Газпром" создала частное охранное предприятие. Блогер отметил, что не уверен, будет ли организация сотрудничать с российским добровольческим обществом содействия армии, авиации и флоту России или с национальным движением юных кадетов (так называемая Юнармия)", – указано в отчете ISW.

Смотрите видео о том, как Путин спускает миллиарды на ветер, а пропаганда РФ потихоньку начинает давать заднюю:

Провалы России и предстоящий переворот государства-агрессора

Напомним, что российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции на Донбассе. Взамен армия страны-агрессора провалила уже 16 конкретных сроков захват Донетчины и Луганщины.

Из-за поражений на фронте и разногласий в политике в России может произойти дворцовый переворот, верхушка Кремля уже обсуждает преемника Путина. Смена власти в стране-агрессоре России может произойти тайно, считает Кирилл Буданов.

Стоит отметить, что жители России могут выйти на "майдан" из-за поражений на фронте, ведь военные неудачи могут запустить процесс поиска виновных внутри России.

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