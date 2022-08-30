Противный противень будет блестеть: как отмыть жир и нагар в духовке

Духовка / скриншот

Пригоревший противень и духовка - настоящий ад для каждой хозяйки, но зная действенные способы отмыть жирные пятня, нагар и копоть не составит вам особого труда.

Как очистить пригоревший противень

Как правило, в современных духовках используют алюминиевые или нержавеющие противни. Ухаживать за такой утварью несложно, т.к. посуда неприхотлива и стойко переносит любые воздействия, в т.ч. химию и абразив.

Абразив и замачивание. Этот вариант прост и эффективен, но чтобы избавиться от пригоревшего жира, понадобиться время.

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В первую очередь с посуды убираются остатки еды лопаточкой для тефлоновых покрытий или деревянной.

Затем в противень наливается горячая вода на уровень покрытия дна и бортиков с застывшей пищей.

Добавить несколько капель средства для мытья посуды и оставить на два часа.

По истечении указанного времени, грязная вода сливается и промывается посуда под проточной водой.

На участки, где загрязнения не удалились, рекомендуется посыпать чистящий порошок либо заменить на пищевую соду.

Затем, потереть губкой с жесткой основой или металлической сеточкой.

Повторно помыть противень, смывая абразив, и протереть посуду насухо.

Очищение противня солью. Не менее действенным методом является использование соли любой фракции, за исключением мелкой морской экстра-класса.

На дно посуды насыпать соль слоем в 1 см и равномерно распределить по поверхности.

Установить на духовом шкафе температуру 100°С, дождаться прогрева духовки и поставить внутрь противень.

Время ожидания процедуры — 30-40 минут.

Отключить духовку после того, как кристаллы изменять цвет на коричневый оттенок.

Дождаться, как металлический противень остынет и вымыть посуду в теплой воде.

Чем и как отмыть духовку от жира и нагара

Мыло, соды и уксус. Смешайте 1/2 стакана жидкого мыла для посуды с 1/2 стакана пищевой соды и 1/4 стакана белого уксуса. Смешайте все воедино и нанесите по всему духовому шкафу с помощью старой зубной щетки или абразивной губки.

Паровая очистка – используется как в газовых, так и в электрических духовых шкафах. В поддон или специальное углубление наливается вода, которая затем под действием высокой температуры превращается в горячий пар. После такой паровой бани достаточно протереть внутренние поверхности духового шкафа губкой.

Пиролитическая очистка – считается самой эффективной и наиболее энергозатратной. При активации функции очистки температура в духовке поднимается аж до 500 градусов, и все нагары и жиры выгорают, превращаясь в сажу. Пиролитическая очистка существует только в электрических духовых шкафах.

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