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Противный противень будет блестеть: как отмыть жир и нагар в духовке

30 августа 2022, 20:39

Отмыть духовку и противень задание не из лёгких, но посильное каждому.

Духовка
Духовка / скриншот

Пригоревший противень и духовка - настоящий ад для каждой хозяйки, но зная действенные способы отмыть жирные пятня, нагар и копоть не составит вам особого труда.

Как очистить пригоревший противень

Как правило, в современных духовках используют алюминиевые или нержавеющие противни. Ухаживать за такой утварью несложно, т.к. посуда неприхотлива и стойко переносит любые воздействия, в т.ч. химию и абразив.

Абразив и замачивание. Этот вариант прост и эффективен, но чтобы избавиться от пригоревшего жира, понадобиться время.

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  • В первую очередь с посуды убираются остатки еды лопаточкой для тефлоновых покрытий или деревянной.
  • Затем в противень наливается горячая вода на уровень покрытия дна и бортиков с застывшей пищей.
  • Добавить несколько капель средства для мытья посуды и оставить на два часа.
  • По истечении указанного времени, грязная вода сливается и промывается посуда под проточной водой.
  • На участки, где загрязнения не удалились, рекомендуется посыпать чистящий порошок либо заменить на пищевую соду.
  • Затем, потереть губкой с жесткой основой или металлической сеточкой.
  • Повторно помыть противень, смывая абразив, и протереть посуду насухо.

Очищение противня солью. Не менее действенным методом является использование соли любой фракции, за исключением мелкой морской экстра-класса.

  • На дно посуды насыпать соль слоем в 1 см и равномерно распределить по поверхности.
  • Установить на духовом шкафе температуру 100°С, дождаться прогрева духовки и поставить внутрь противень.
  • Время ожидания процедуры — 30-40 минут.
  • Отключить духовку после того, как кристаллы изменять цвет на коричневый оттенок.
  • Дождаться, как металлический противень остынет и вымыть посуду в теплой воде.

Чем и как отмыть духовку от жира и нагара

Мыло, соды и уксус. Смешайте 1/2 стакана жидкого мыла для посуды с 1/2 стакана пищевой соды и 1/4 стакана белого уксуса. Смешайте все воедино и нанесите по всему духовому шкафу с помощью старой зубной щетки или абразивной губки.

Паровая очистка – используется как в газовых, так и в электрических духовых шкафах. В поддон или специальное углубление наливается вода, которая затем под действием высокой температуры превращается в горячий пар. После такой паровой бани достаточно протереть внутренние поверхности духового шкафа губкой.

Пиролитическая очистка – считается самой эффективной и наиболее энергозатратной. При активации функции очистки температура в духовке поднимается аж до 500 градусов, и все нагары и жиры выгорают, превращаясь в сажу. Пиролитическая очистка существует только в электрических духовых шкафах.

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Автор: Сергей Кущ
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Противный противень будет блестеть: как отмыть жир и нагар в духовке

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