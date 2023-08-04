Простой и действенный лайфхак: как сделать так, чтобы картошка не подгорела

Жареная картошка - любимое многими блюдо. Однако довольно часто оно пригорает. Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы картошка не прилипала к сковороде и не подгорала.
Как сделать так чтобы картошка не подгорела - дело в масле
Лучше всего картофель обжаривать на подсолнечном масле, однако если вы любите более сливочный вкус - масла лучше смешать, например оливковое и подсолнечное. Картофель не будет пригорать, если перед тем, как выложить его на сковороду, хорошо прогреть масло.
Также не стоит часто перемешивать картофель, куда лучше делать это раз в пять минут, тогда он не развалится.
Как пожарить картошку, что бы она не прилипала - работающий лайфхак
Пригорающая картошка - не самое приятное блюдо, однако справиться с этой трудностью довольно просто с помощью лайфхака.
Перед тем, как выкладывать картофель на сковороду, необходимо посыпать её солью и налить масло. Подождать пока оно нагреется и затем выложить овощ обжариваться.
Этот простой способ может легко исправить проблему пригоревшей и прилипающей к сковороде картошки.
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