Простой и действенный лайфхак: как сделать так, чтобы картошка не подгорела

Главред расскажет, что нужно сделать, чтобы картошка не пригорала во время обжаривания.

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Как сделать так, чтобы картошка не подгорела / коллаж: Главред, фото: pexels

Жареная картошка - любимое многими блюдо. Однако довольно часто оно пригорает. Мы расскажем, что нужно сделать, чтобы картошка не прилипала к сковороде и не подгорала.

Как сделать так чтобы картошка не подгорела - дело в масле

Лучше всего картофель обжаривать на подсолнечном масле, однако если вы любите более сливочный вкус - масла лучше смешать, например оливковое и подсолнечное. Картофель не будет пригорать, если перед тем, как выложить его на сковороду, хорошо прогреть масло.

Также не стоит часто перемешивать картофель, куда лучше делать это раз в пять минут, тогда он не развалится.

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Как пожарить картошку, что бы она не прилипала - работающий лайфхак

Пригорающая картошка - не самое приятное блюдо, однако справиться с этой трудностью довольно просто с помощью лайфхака.

Перед тем, как выкладывать картофель на сковороду, необходимо посыпать её солью и налить масло. Подождать пока оно нагреется и затем выложить овощ обжариваться.

Этот простой способ может легко исправить проблему пригоревшей и прилипающей к сковороде картошки.

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