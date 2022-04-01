"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантов

Екатерина Усик ведет активную информационную войну против оккупантов.
Семья Александра Усика стала одной из многочисленных жертв "русского мира".
Жена украинского чемпиона показала, как выглядит их дом после визита российских оккупантов.
Дом Усика был оккупирован, а сейчас во дворе пустота и сплошная разруха.
Фотографию вспаханного военной техникой двора супруга украинского боксера опубликовала в Instagram.
"Твари! Все испортили и на*рали!". "Русский мир!!! Заехал и ко мне!!! Твари!!! Просто все испортили, на*срали, как всегда!!!", - пишет Екатерина.
Екатерина Усик ведет активную информационную войну против оккупантов.
Ее неоднократные посты в социальных сетях начали привели к тому, что аккаунт супруги боксера заблокировали. Чему она была даже рада.
Усик ведет подготовку к бою с Джошуа
Усик с семьей сейчас находится в Праге, где боксер начал подготовку к следующему бою.
Промоутер Александр Красюк ведет активную фазу переговоров о бое-реванше с Энтони Джошуа. А вот сам чемпион заявил, что после поединка вернется в Украину.
Ранее супруга украинского боксера Александра Усика поделилась в Instagram статьей известной преподавательницы в украинской школе сомелье Евгении Николайчук.
Николайчук стала первой украинкой, получившей престижную международную квалификацию в сфере вина. Она рассказала о жителях Крыма, с которыми пересеклась во время вынужденной эвакуации из Украины.
В частности, Николайчук рассказала, что жители Крыма используют свои украинские паспорта, чтобы пользоваться всеми привилегиями, которые Европа сделала для беженцев из материковой части Украины.
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