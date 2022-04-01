"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантов

Дом Усика разбили оккупанты / Instagram

Семья Александра Усика стала одной из многочисленных жертв "русского мира".

Жена украинского чемпиона показала, как выглядит их дом после визита российских оккупантов.

Дом Усика был оккупирован, а сейчас во дворе пустота и сплошная разруха.

Фотографию вспаханного военной техникой двора супруга украинского боксера опубликовала в Instagram.

"Твари! Все испортили и на*рали!". "Русский мир!!! Заехал и ко мне!!! Твари!!! Просто все испортили, на*срали, как всегда!!!", - пишет Екатерина.

Екатерина Усик ведет активную информационную войну против оккупантов.

Ее неоднократные посты в социальных сетях начали привели к тому, что аккаунт супруги боксера заблокировали. Чему она была даже рада.

Усик ведет подготовку к бою с Джошуа

Усик с семьей сейчас находится в Праге, где боксер начал подготовку к следующему бою.

Промоутер Александр Красюк ведет активную фазу переговоров о бое-реванше с Энтони Джошуа. А вот сам чемпион заявил, что после поединка вернется в Украину.

Ранее супруга украинского боксера Александра Усика поделилась в Instagram статьей известной преподавательницы в украинской школе сомелье Евгении Николайчук.

Николайчук стала первой украинкой, получившей престижную международную квалификацию в сфере вина. Она рассказала о жителях Крыма, с которыми пересеклась во время вынужденной эвакуации из Украины.

В частности, Николайчук рассказала, что жители Крыма используют свои украинские паспорта, чтобы пользоваться всеми привилегиями, которые Европа сделала для беженцев из материковой части Украины.

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