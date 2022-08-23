Просто поговорить: 4 знака зодиака не переходят от слов к делу

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Если для некоторых представителей зодиакального круга данное слово, это вопрос чести, то для четырех знаков может стать просто поводом набить себе цену и повысить собственную важность в глазах окружающих.

О том, какие знаки могут удивлять своими поступками, читайте в материале: Не дружат с головой: 5 знаков зодиака – самые большие чудаки гороскопа.

Для четырех знаков зодиака ничего не стоит наобещать золотых гор. Они могут легко взять свое слово обратно, а то и вовсе пропасть с горизонта.

Близнецы

Представители воздушного знака как никто умеют поговорить. Они могут наобещать с три короба, однако это совсем не значит, что они будут держать свое слово. Ветреные Близнецы могут просто забыть об этом! С помощью пустых обещаний эти люди могут также набивать себе ценность и значимость и создавать видимость надежности. Не слишком развешивайте уши, если имеете дело с Близнецами.

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Весы

Весы могут пообещать и не исполнить в случае, если нежную натуру знака возьмут в тиски. Эти люди не выносят прессинга и постоянных напоминаний. Зачастую на мнение Весов очень легко повлиять и они могут наобещать золотые горы. Однако, позже все хорошо обдумав, они могут найти уважительную причину чтобы "соскочить".

Стрелец

Больше всего Стрельцов заботят две вещи: своя собственная персона и впечатление, которое они производят на окружающих. Для второго они не пожалеют и красного словца. Чтобы понравится окружающим они могут пойти на любые ухищрения. Жизнерадостные и открытые Стрельцы располагают к себе жизнерадостностью и открытостью, но никак не умением выполнять обещанное.

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Рыбы

Эмоциональные и чувствительные Рыбы зачастую живут в мире собственных иллюзий. Они не настроены проживать настоящее, все их мысли о радужном будущем. Они могут создавать впечатление надежных людей, однако любые обязательства будут очень их угнетать. Поэтому не стоит огорчаться, а лучше взять на заметку, слово данное Рыбами зачастую ничего не значит.

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