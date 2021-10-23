"Просто конвейер трупов": врач рассказал об ужасах в инфекционной больнице Киева

Коронавирус в Украине / УНИАН

В Украине ситуация в инфекционных больницах, куда госпитализируют больных с коронавирусом, стремительно ухудшается.

"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты, составленные за месяц", - написал врач-радиолог Александр Сидоренко на своей странице в Instagram.

Сидоренко считает, что попадание в реанимацию сейчас - буквально выбор человека, ведь он мог вакцинироваться и не допустить этого.

"Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть", - пишет он.

Врач пишет, что в нынешнее время больницы сложно переполнить больными - слишком большое количество из них умирает.

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"Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Ибо на одного поступающего пациента, всегда найдется труп... Кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвейер для трупов", - добавляет медик.

Далее врач, в попытках убедить людей вакцинироваться, продолжает описывать ужасы нахождения в больнице.

"Когда вы попадете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать эту маску, пытаться встать, возможно упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычания из-под маски, но на вас не будут обращать внимания", - пишет врач.

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Врач призвал сделать вакцину и уберечь себя и близких от тяжелых последствий коронавируса.

Коронавирус в Украине

Установлены новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки. По состоянию на утро пятницы, 22 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 785 жителей страны. В том числе заболели 1800 детей. Были госпитализированы 5141 человек; летальных случаев - 614. В Киеве за минувшие сутки выявили 1323 случая COVID-19.