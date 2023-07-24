Просто и быстро: как без лишних усилий сделать окна чистыми и блестящими

Прежде всего нужно запомнить важное правило: окна нельзя мыть, когда во дворе сильная жара.

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Как без лишних усилий сделать окна чистыми и блестящими? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Чистые и блестящие окна – это визитная карточка каждого жилища. Они создают атмосферу уюта в наших домах. Впрочем, многие хозяйки не любят мыть окна, поскольку на это уходит очень много времени. Кроме того, довольно часто после мытья на окнах остаются разводы. Главред рассказывает, как мыть окна без разводов.

Когда мыть окна?

Прежде всего нужно запомнить важное правило: окна нельзя мыть, когда во дворе сильная жара. Дело в том, что в жару моющее средство будет очень быстро сохнуть, в связи с чем вы не будете успевать его вытирать. В результате, на окнах будут разводы.

Мытье окон: с чего начать

Первым шагом перед мытьем окон будет удаление пыли и грязи с рамы и стекла. Используйте мелкую губку, чтобы аккуратно очистить поверхность окон от грязи, пыли и паутины.

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Что добавить в воду для мытья окон?

На начальном этапе мытья окон не стоит применять абразивные средства, ведь они могут повредить пластик и дерево. Именно поэтому в воду лучше добавить стиральный порошок, хозяйственное мыло или средство для мытья посуды.

Три чудодейственных средства для мытья окон

На завершающем этапе приступаем к мытью окон с помощью средства для мытья стекол. И тут у многих хозяек может возникнуть вопрос, какое средство выбрать: самодельное или из магазина. Каждое средство имеет свои преимущества, но если вы хотите сделать экологически чистое средство для мытья стекол, то предлагаем вам три простых рецепта.

Раствор уксуса

А знали ли вы, что уксус не только полирует окна, но еще и отпугивает насекомых? Чтобы приготовить уксусный раствор, стоит смешать в какой-то емкости 150 мл теплой воды и 50 мл уксуса. После этого раствор переливаем в распылитель и моем им окна, насухо вытирая стекло тряпкой.

Лимонный раствор

Если вы не любите запах уксуса, то альтернативой ему будет лимон. Просто смешайте 150 мл воды и 50 мл лимонного сока. Далее этот раствор помещаем в пульверизатор и моем им окна. Заметим, что кроме чистых и блестящих окон, в доме еще и будет царить приятный цитрусовый аромат.

Крахмал

Кто бы мог подумать, но крахмал помогает очистить окна, не оставляя разводов. Чтобы приготовить такой раствор, понадобится 1 литр воды и 1 столовая ложка крахмала. Смесь нужно нанести на окна с помощью губки. Сразу же вытирать не надо. Оставьте ее до полного высыхания и лишь после этого можете вытирать окно сухой тряпкой.

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