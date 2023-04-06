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Прости, прощай: топ-5 знаков зодиака, которые уходят от возлюбленных навсегда

6 апреля 2023, 11:43
Дважды в одну реку - это не про них. Такие знаки зодиака к бывшим не возвращаются практически никогда, хоть и могут сожалеть об этом годами.
знаки зодиака которые никогда не возвращаются
Знаки зодиака которые никогда не возвращаются к прошлым отношениям / flickr.com (Nicola Albertini/ glenda Rodriguez)

Дать второй шанс для некоторых знаков зодиака равносильно предательству самого себя. Иные же просто в любви всегда делают ставку на себя, поэтому заранее огораживают себя непробиваемым коконом. Третьи - никогда не растворяются в партнере настолько, чтобы не найти дорогу обратно.

Главред расскажет, какие знаки зодиака никогда не возвращаются к прошлым отношениям, даже если в душе сгорают от желания воссоединиться с бывшими.

Гордые Козероги часто страдают от собственных принципов: для них конец значит конец, без исключений. Даже если очень хочется вернуться. Даже если они понимают, что теряют любовь всей своей жизни. Кроме того представители этого знака зодиака всегда понимают реальные причины расставания. И, будучи реалистами (или желая такими казаться), они убеждают себя, что люди не меняются, поэтому никакая "работа над ошибками" не исправит отношений, которые дали трещину. Поэтому предпочитают сбегать от возлюбленных навсегда, чтобы до конца жизни хранить в сердце их светлый образ.

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Близнецы не возвращаются к прошлым отношениям по одной простой причине - они очень быстро отпускают ситуацию. Какой смысл страдать по тому, кто не хочет тебя видеть рядом с собой? За это экс-партнеры на них даже обижаются - этот знак Зодиака не страдает неделями, месяцами, годами по ушедшей любви, а отряхиваются и просто двигаются дальше. На бывших возлюбленных Близнецы часто не держат зла - они всегда готовы их простить, и даже поддерживать дружеские отношения. Но свое сердце им впредь никогда не откроют.

Разрыв для Львов - личное оскорбление, особенно если инициатором были не они. Уязвленное самолюбие никогда не позволит им вернуться к бывшим, поэтому рассчитывать на это не стоит ни сейчас, ни в далеком будущем. Более того, из этого знака зодиака получаются наихудшие эксы - они будут постоянно всплывать в жизни своих бывших избранников, чтобы продемонстрировать, как они счастливы. И делают это Львы с особой помпой и изобретательностью. Так что нет, эти представители зодиакального круга вернуть возлюбленных не пытаются, но и полностью из их жизни не уходят - слегка приоткрывают дверь в прошлое, чтобы убедиться, что по ним все еще страдают.

За всей внешней холодностью Тельца скрывается ранимая натура, поэтому разрывы они переживают долго и болезненно. А так как эти знаки Зодиака ценят комфорт, то простить человека, который обрек их на такие муки, они не могут. И на новые отношения они решаются после этого очень долго. Поэтому тех, кто причиняет им боль, особенно боль сердечную, они вычеркивают из своей жизни крайне решительно, и второго шанса от них не дождешься.

Водолеи уважают собственную свободу и свободу партнеров, поэтому их решение расстаться принимают максимально серьезно. Они даже придержат за вами дверь, пока вы будете уходить. Но будьте уверены, за вашей спиной ее захлопнут очень громко. Эмоциональный ресурс на рефлексию и бесконечные раздумья о том, а правильно ли они поступили, эти знаки зодиака предпочитают не тратить, так как не видят в этом абсолютно никакого смысла. Зачем держать человека, который хочет уйти? А если хотят уйти сами Водолеи, то оглядываться они точно не станут: из уважения к бывшему возлюбленному они считают, что не имеют морального права давать ему хоть призрачную, но надежду.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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