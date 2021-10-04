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Проскочить не получилось: в Индии самолет застрял под пешеходным мостом

4 октября 2021, 00:51

Водитель, который перевозил самолет, не смог должным образом рассчитать высоту воздушной машины и моста.

Самолет застрял посреди трассы в Дели / Фото: Twitter / Deepak Sharma

Утром 3 октября в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как возле аэропорта Дели посреди трассы застрял гражданский самолет. В аэропорту объяснили, что водитель не рассчитал высоту авиасудна.

Как отметили на аэродроме, это старый, списанный авиакомпанией самолет. Его уже продали. В этот момент его без крыльев перевозил водитель нового владельца, который не смог рассчитать высоту самолета и моста, передает The Times of India.

На опубликованном видео можно увидеть транспортные средства, которые едут по одной стороне шоссе, тогда как другую в значительной степени блокирует самолет. Нос самолета и его половина смогли проехать под мостом. Хвост и другая часть – беспомощно застряли.

Что в дальнейшем будут делать с самолетом – пока на аэродроме не объяснили.

Ранее на видео попало эпическое ДТП в Киеве. В столице на Севастопольской площади пассажиры толкали троллейбус, а он врезался в Nissan, который пытался объехать общественный транспорт. Вероятно троллейбус поломался, и добрые самаритяне решили помочь водителю.

Также вирусным стало видео из Нидерландов, где козёл и петух спасли курицу от ястреба, который напал на курочку и пытался забрать ее с собой. В итоге хозяйские животные одержали победу и разошлись по своим углам, а хищник улетел.

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