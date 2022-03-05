Прощеное воскресенье 2022: что нельзя делать

Прощеное воскресенье 2022 / ua.depositphotos.com

Прощеное воскресенье в 2022 году выпадает на 6 марта. Многие верующие знают, что этот праздник имеет большое значение.

Прощеное воскресенье помогает достичь духовного очищения.

В 2022 году в Украине случилась война, и прощеное воскресенье может помочь многим преодолеть обиды и помириться с близкими.

Что можно делать на Прощеное воскресенье

Утром в день прощеного воскресенья необходимо посетить храм и принять участие в праздничном богослужении.

Попросить прощения у родных, близких, умерших родственников, отпустить обиды.

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В Прощеное воскресенье нужно испечь блины нужно съесть все до единого.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

Нельзя просить прощение не от чистого сердца и неискренне прощать.

Нельзя в прощеное воскресенье совершать плохие поступки.

Нельзя ругаться с близкими людьми и членами семьи.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.

Нельзя 6 марта кушать мясо.

Приметы на Прощеное воскресенье

Какая погода на Прощеное воскресенье, такой она будет и на Пасху.

Необходимо уснуть до полуночи, чтобы весь год легко просыпаться.

Сразу после прощеного воскресенья начинается строгий Великий пост, который продлится до Пасхи 2022.

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