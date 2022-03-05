Прощеное воскресенье 2022: что нельзя делать

Что нужно сделать в день прощеного воскресенья 6 марта.
Прощеное воскресенье в 2022 году выпадает на 6 марта. Многие верующие знают, что этот праздник имеет большое значение.
Прощеное воскресенье помогает достичь духовного очищения.
В 2022 году в Украине случилась война, и прощеное воскресенье может помочь многим преодолеть обиды и помириться с близкими.
Что можно делать на Прощеное воскресенье
Утром в день прощеного воскресенья необходимо посетить храм и принять участие в праздничном богослужении.
Попросить прощения у родных, близких, умерших родственников, отпустить обиды.
В Прощеное воскресенье нужно испечь блины нужно съесть все до единого.
Что нельзя делать в Прощеное воскресенье
Нельзя просить прощение не от чистого сердца и неискренне прощать.
Нельзя в прощеное воскресенье совершать плохие поступки.
Нельзя ругаться с близкими людьми и членами семьи.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, стирать.
Нельзя 6 марта кушать мясо.
Приметы на Прощеное воскресенье
Какая погода на Прощеное воскресенье, такой она будет и на Пасху.
Необходимо уснуть до полуночи, чтобы весь год легко просыпаться.
Сразу после прощеного воскресенья начинается строгий Великий пост, который продлится до Пасхи 2022.
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