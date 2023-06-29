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Проще уже некуда: как отмыть духовку при помощи лимона

Сергей Кущ
29 июня 2023, 13:20 обновлено 29 июня, 13:20
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Когда вам в следующий раз потребуется отмыть духовку, попробуйте этот удивительный хитрый способ с лимоном.
Как очистить духовку при помощи лимона
Как очистить духовку при помощи лимона / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Очистка духовки - задача, которую многие из нас откладывают на потом из-за сложности и множества химических средств. Однако, мы предлагаем вам удивительный и натуральный способ, который поможет вам справиться с этой задачей без лишнего хлопот и вредных веществ.

Все, что вам понадобится, это лимон и миска с водой.

Как использовать лимон и миску с водой для очистки духовки?

Все очень просто. Сначала предварительно разогрейте духовку до низкой температуры, чтобы облегчить процесс очистки. Затем на нижнюю решетку поставьте миску с водой и добавьте в нее несколько кружков свежего лимона. Лимонная кислота и пар воды начнут действовать, размягчая и отслаивая нагар и грязь.

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Как отмыть духовку при помощи лимона
Как отмыть духовку при помощи лимона / скриншот с видео

Оставьте духовку с лимоном и миской с водой на некоторое время, чтобы пар проник внутрь и помог отделить загрязнения от стенок и поверхностей. После этого, используя мягкую губку или тряпку, аккуратно протрите все внутренние поверхности духовки. Загрязнения должны легко удаляться благодаря действию лимона и пара воды.

Что делать дальше?

Не забудьте также протереть дверцу и наружные поверхности духовки. После очистки протрите все поверхности сухой тряпкой или бумажным полотенцем. В результате вы получите чистую и сверкающую духовку без использования агрессивных химических средств.

Этот метод очистки духовки имеет несколько преимуществ. Во-первых, он натуральный и безопасный для здоровья, поскольку не требует использования химических веществ. Во-вторых, лимон приятно освежает и устраняет неприятные запахи в духовке. В-третьих, процесс очистки становится более простым и эффективным благодаря действию лимонной кислоты и пара воды.

Смотрите видео о том, как очистить духовку при помощи лимона:

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