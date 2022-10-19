Проще некуда: как вырастить авокадо из косточки на подоконнике

Авокадо из косточки можно легко вырастить в домашних условиях.
Авокадо — один из самых популярных фруктов в настоящее время. Его можно не только покупать в магазине, но и вырастить в домашних условиях.
Хотя в природе дерево достигает более 10 метров в высоту, можно вырастить уменьшенную версию авокадо из косточки в домашних условиях. Вы получите чудесное декоративное растение, которое насытит помещение кислородом и добавит уюта в дом.
Для выращивания дерева авокадо вам понадобится:
- Косточка авокадо
- Зубочистки
- Стакан или банка
- Горшок диаметром 25 см
- Земля
- Садовая лопатка
Как вырастить авокадо из косточки: алгоритм действий
Для начала с косточки авокадо нужно удалить остатки мякоти фрукта, и дать высохнуть. После нужно вставить 3-4 зубочистки на одном уровне по кругу, воткнуть до середины косточки.
- Теперь нужно подвесить косточку широким концом вниз в стакане или банке, и налить воды, чтобы она скрыла треть косточки.
- Стакан нужно поставить в тёплое место, защищённое от прямых солнечных лучей. Воду необходимо менять регулярно. Спустя 2-6 недель должны появиться корни и ростки, если этого не произошло, то лучше начать всё заново с другой косточкой.
- Когда росток достигнет 15 см в высоту, его нужно будет обрезать до размера 7-8 см. Это позволит стимулировать более быстрый рост корней.
- Как только стебель снова вырастет, его нужно будет пересадить в горшок с землёй. Теперь остаётся только ухаживать за деревом, наблюдать его рост и ждать появления первых плодов.
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Автор: Сергей Кущ