Проще некуда: как вырастить авокадо из косточки на подоконнике

Как вырастить авокадо из косточки / скриншот

Авокадо — один из самых популярных фруктов в настоящее время. Его можно не только покупать в магазине, но и вырастить в домашних условиях.

Хотя в природе дерево достигает более 10 метров в высоту, можно вырастить уменьшенную версию авокадо из косточки в домашних условиях. Вы получите чудесное декоративное растение, которое насытит помещение кислородом и добавит уюта в дом.

Для выращивания дерева авокадо вам понадобится:

Косточка авокадо

Зубочистки

Стакан или банка

Горшок диаметром 25 см

Земля

Садовая лопатка

Как вырастить авокадо из косточки: алгоритм действий

Для начала с косточки авокадо нужно удалить остатки мякоти фрукта, и дать высохнуть. После нужно вставить 3-4 зубочистки на одном уровне по кругу, воткнуть до середины косточки. Теперь нужно подвесить косточку широким концом вниз в стакане или банке, и налить воды, чтобы она скрыла треть косточки. Стакан нужно поставить в тёплое место, защищённое от прямых солнечных лучей. Воду необходимо менять регулярно. Спустя 2-6 недель должны появиться корни и ростки, если этого не произошло, то лучше начать всё заново с другой косточкой. Когда росток достигнет 15 см в высоту, его нужно будет обрезать до размера 7-8 см. Это позволит стимулировать более быстрый рост корней. Как только стебель снова вырастет, его нужно будет пересадить в горшок с землёй. Теперь остаётся только ухаживать за деревом, наблюдать его рост и ждать появления первых плодов.

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