Оккупанты прорвались со стороны Херсона - Николаевская ОГА

Губернатор Ким заявил, что украинские воины готовы принять бой.
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил о порыве оккупантов со стороны Херсона.
Новость появилась в официальном Telegram-канале Николаевской ОГА.
"Там прорыв по стороне Херсона. Наши окапываются в нужных местах. Будут принимать бой. Есть кое-какие угрозы, чтобы не было паники, сегодня пятница, я из ОГА отпустил пораньше своих рядовых сотрудников", - сказал Ким.
Ранее Арестович назвал Херсон среди самых опасных участков противостояния российским войскам.
Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.
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