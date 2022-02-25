Оккупанты прорвались со стороны Херсона - Николаевская ОГА

Глава Николаевской ОГА заявил о прорыве оккупантов со стороны Херсона / Reuters

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил о порыве оккупантов со стороны Херсона.

Новость появилась в официальном Telegram-канале Николаевской ОГА.

"Там прорыв по стороне Херсона. Наши окапываются в нужных местах. Будут принимать бой. Есть кое-какие угрозы, чтобы не было паники, сегодня пятница, я из ОГА отпустил пораньше своих рядовых сотрудников", - сказал Ким.

Ранее Арестович назвал Херсон среди самых опасных участков противостояния российским войскам.

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Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Верховная Рада проголосовала за введение на всей территории Украины военного положения. За соответствующее решение отдали голоса 300 нардепов. К такому решению прибегли из-за вторжения России на территорию Украины.

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