Прорыв в исследовании COVID-19: новый инструмент выявляет вакцинированных людей из группы риска

Этот новый инструмент также может информировать врачей и пациентов об уровне риска / Фото Reuters

До появления вакцин эксперты в Великобритании разработали инструмент оценки риска QCOVID для выявления лиц с самым высоким риском смерти или госпитализации с COVID-19.

Как сообщает Medical News Today, этот инструмент позволил добавить 1,5 миллиона человек в Национальный список защищенных пациентов и помог властям определить приоритетность вакцинации.

Однако остается остаточный риск прорывных инфекций для людей, которые полностью или частично вакцинированы. Чтобы определить людей, наиболее подверженных риску прорывных инфекций, исследователи из Оксфордского университета в Великобритании опубликовали документ, в котором представлен обновленный инструмент QCOVID под названием QCOVID3.

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Новый инструмент QCOVID3 выявил несколько групп вакцинированных людей, которые подвергаются особому риску смерти или госпитализации из-за инфекции SARS-CoV-2.

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Соавтор статьи доктор Джулия Хипписли-Кокс, профессор клинической эпидемиологии и общей практики Оксфордского университета, объясняет:

"Великобритания была первой страной, где была внедрена программа вакцинации, и у нее есть одни из лучших данных клинических исследований в мире. Мы разработали этот новый инструмент с использованием базы данных QResearch, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения определить, какие пациенты подвергаются наибольшему риску серьезных исходов, несмотря на вакцинацию для целевого вмешательства".

Доктор Хипписли-Кокс добавляет: "Этот новый инструмент также может информировать врачей и пациентов об уровне риска, чтобы помочь в принятии совместных решений".

Авторы статьи поясняют, что несколько вакцинированных людей умерли или нуждались в госпитализации через 14 дней или более после вакцинации. Предположительно, этого времени достаточно для выработки иммунитета.

Соавтор статьи доктор Азиз Шейх, профессор исследований и разработок в области первичной медико-санитарной помощи и директор Института Ашера при Эдинбургском университете в Великобритании, говорит:

"Это огромное национальное исследование более 5 миллионов человек, вакцинированных двумя дозами по всей Великобритании, показало, что небольшое меньшинство людей по-прежнему подвержено риску госпитализации и смерти от COVID-19. Наш калькулятор рисков помогает выявить тех, кто остается в группе повышенного риска после вакцинации".

Группы наибольшего риска

Доктор Шейх говорит: "Наш новый инструмент QCOVID, разработанный с помощью экспертов со всей Великобритании, был разработан для выявления лиц с высоким риском, которым могут быть полезны такие вмешательства, как бустерные дозы вакцины или новые методы лечения, такие как моноклональные антитела, которые может помочь снизить риск прогрессирования инфекции SARS-CoV-2 до серьезных последствий COVID-19".

С помощью алгоритма QCOVID3 было изучено более 6 миллионов наборов данных о вакцинированных взрослых. Из этих взрослых более 5 миллионов получили обе дозы вакцины.

Наборы данных включали 2031 смертельный исход, связанный с COVID-19, и 1929 случаев госпитализации, связанных с COVID-19, из которых 4% и 3,7% соответственно произошли через 14 дней после второй вакцинации.

Алгоритм QCOVID3 определил следующие группы как наиболее подверженные риску в порядке убывания:

люди с синдромом Дауна

люди, перенесшие пересадку почки

люди с серповидно-клеточной анемией

жители домов престарелых

люди, которые получают химиотерапию

люди, недавно перенесшие трансплантацию костного мозга или солидных органов

люди с ВИЧ или СПИДом

люди с деменцией

люди с болезнью Паркинсона

люди с несколькими редкими неврологическими заболеваниями

люди с циррозом

У вакцинированных пакистанцев и индийцев риск был вдвое выше, чем у белых.

Авторы статьи предполагают, что это открытие может отражать другие, нефизиологические факторы, выходящие за рамки исследования.

Они говорят: "Эти этнические различия в результатах COVID-19 могут представлять собой остаточное дифференциальное воздействие (связанное, например, с поведением, образом жизни, размером домохозяйства и профессией), а не механизмы дифференциальной восприимчивости, хотя мы также признаем, что вакцинация может изменить поведение (и воздействие) больше в одних группах, чем в других".