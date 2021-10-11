УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Прорыв в исследовании COVID-19: новый инструмент выявляет вакцинированных людей из группы риска

11 октября 2021, 09:21

Остается остаточный риск прорывных инфекций для людей, которые полностью или частично вакцинированы.

коронавирус
Этот новый инструмент также может информировать врачей и пациентов об уровне риска / Фото Reuters

До появления вакцин эксперты в Великобритании разработали инструмент оценки риска QCOVID для выявления лиц с самым высоким риском смерти или госпитализации с COVID-19.

Как сообщает Medical News Today, этот инструмент позволил добавить 1,5 миллиона человек в Национальный список защищенных пациентов и помог властям определить приоритетность вакцинации.

Однако остается остаточный риск прорывных инфекций для людей, которые полностью или частично вакцинированы. Чтобы определить людей, наиболее подверженных риску прорывных инфекций, исследователи из Оксфордского университета в Великобритании опубликовали документ, в котором представлен обновленный инструмент QCOVID под названием QCOVID3.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных

Новый инструмент QCOVID3 выявил несколько групп вакцинированных людей, которые подвергаются особому риску смерти или госпитализации из-за инфекции SARS-CoV-2.

Реклама

Соавтор статьи доктор Джулия Хипписли-Кокс, профессор клинической эпидемиологии и общей практики Оксфордского университета, объясняет:

"Великобритания была первой страной, где была внедрена программа вакцинации, и у нее есть одни из лучших данных клинических исследований в мире. Мы разработали этот новый инструмент с использованием базы данных QResearch, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения определить, какие пациенты подвергаются наибольшему риску серьезных исходов, несмотря на вакцинацию для целевого вмешательства".

Доктор Хипписли-Кокс добавляет: "Этот новый инструмент также может информировать врачей и пациентов об уровне риска, чтобы помочь в принятии совместных решений".

Авторы статьи поясняют, что несколько вакцинированных людей умерли или нуждались в госпитализации через 14 дней или более после вакцинации. Предположительно, этого времени достаточно для выработки иммунитета.

Соавтор статьи доктор Азиз Шейх, профессор исследований и разработок в области первичной медико-санитарной помощи и директор Института Ашера при Эдинбургском университете в Великобритании, говорит:

"Это огромное национальное исследование более 5 миллионов человек, вакцинированных двумя дозами по всей Великобритании, показало, что небольшое меньшинство людей по-прежнему подвержено риску госпитализации и смерти от COVID-19. Наш калькулятор рисков помогает выявить тех, кто остается в группе повышенного риска после вакцинации".

Группы наибольшего риска

Доктор Шейх говорит: "Наш новый инструмент QCOVID, разработанный с помощью экспертов со всей Великобритании, был разработан для выявления лиц с высоким риском, которым могут быть полезны такие вмешательства, как бустерные дозы вакцины или новые методы лечения, такие как моноклональные антитела, которые может помочь снизить риск прогрессирования инфекции SARS-CoV-2 до серьезных последствий COVID-19".

С помощью алгоритма QCOVID3 было изучено более 6 миллионов наборов данных о вакцинированных взрослых. Из этих взрослых более 5 миллионов получили обе дозы вакцины.

Наборы данных включали 2031 смертельный исход, связанный с COVID-19, и 1929 случаев госпитализации, связанных с COVID-19, из которых 4% и 3,7% соответственно произошли через 14 дней после второй вакцинации.

Алгоритм QCOVID3 определил следующие группы как наиболее подверженные риску в порядке убывания:

  • люди с синдромом Дауна
  • люди, перенесшие пересадку почки
  • люди с серповидно-клеточной анемией
  • жители домов престарелых
  • люди, которые получают химиотерапию
  • люди, недавно перенесшие трансплантацию костного мозга или солидных органов
  • люди с ВИЧ или СПИДом
  • люди с деменцией
  • люди с болезнью Паркинсона
  • люди с несколькими редкими неврологическими заболеваниями
  • люди с циррозом

У вакцинированных пакистанцев и индийцев риск был вдвое выше, чем у белых.

Авторы статьи предполагают, что это открытие может отражать другие, нефизиологические факторы, выходящие за рамки исследования.

Они говорят: "Эти этнические различия в результатах COVID-19 могут представлять собой остаточное дифференциальное воздействие (связанное, например, с поведением, образом жизни, размером домохозяйства и профессией), а не механизмы дифференциальной восприимчивости, хотя мы также признаем, что вакцинация может изменить поведение (и воздействие) больше в одних группах, чем в других".

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезныРазрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны Трое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в ОдессеТрое мужчин по очереди насиловали беременную девушку в Одессе Какие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметыКакие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметы Гороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убыткиГороскоп на 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство, кража или убытки Заразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причинуЗаразность после вакцинации: Комаровский предупредил об опасности и назвал причину

Последние новости

10:12

Врач назвал самое опасное место, где можно заразиться коронавирусом

10:11

Ребенка превратили в "слугу" и няньку: всплыли жуткие детали убийства школьницы на Закарпатье Видео

10:00

Названо растение, которое уменьшает риск рака кишечника наполовину Видео

09:57

Поднимут тарифы на отопление на 40% или нет: эксперт объяснил ситуацию

09:35

Устроил "войну" и раздавал деньги: на округе в Чернигове рассказали о Полякове Видео

Реклама
09:30

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 октября 2021: обман, большой куш или потеря работы Видео

09:27

Пассажиры вылетали из окна на дорогу, сиротами стали 5 детей: известны детали ДТП в Одесской области Видео

09:21

Прорыв в исследовании COVID-19: новый инструмент выявляет вакцинированных людей из группы риска Видео

08:48

Покушение на Шефира: в МВД рассказали о киллере и новых уликах Видео

08:37

Лунный гороскоп на неделю 11-17 октября: потери, конфликты или интересное знакомство Видео

08:22

Коронавирус в Украине 11 октября: выявлено за сутки еще почти 9 тысяч новых больных Видео

08:01

Медведев "очнулся": написал пасквиль об Украине, Зеленском и бандеровцах Видео

07:55

"Моё сокровище": партнер Зарицкой по шоу Танці з зірками подогрел слухи об отношениях с певицей Видео

07:46

Порошенко должен оказаться рядом с Медведчуком мнение

07:34

Гороскоп на 11 октября 2021 для всех знаков Зодиака: возвращение бывшего, убытки или подарок Видео

07:22

Тела в зеленых мешках прямо на полу в коридорах: в Сети показали кадры из COVID-больницы Донецка Видео

07:10

Проблема с транзитом газа грозит Украине ударом: юг и восток страны могут остаться без отопления Видео

06:41

Официальная COVID-статистика в Украине занижена в 4 раза – эпидемиолог

06:34

Кремлевский алкоголик начал "пропивать" территории Узбекистану мнение

05:59

В моду на зиму 2021-2022 вошли очень красивые женские шарфы, которые радуют глаз и греют душу Фото

Реклама
05:28

Прорыв в борьбе с COVID-19: инфекционист раскрыл неожиданный сценарий Видео

05:02

Названы комнатные растения, которые самые полезные для здоровья Видео

04:22

Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив Видео

03:50

Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени Видео

03:02

День девочек 2021: прикольные картинки и милые поздравления к празднику

02:16

Взлом Дії и защита от мошенников: в Минцифре рассказали о хакерском испытании приложения Видео

01:38

Притула рассказал о возможном пополнении в семье Видео

00:51

Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Видео

10 октября, воскресенье
23:56

В крови нардепа Полякова нашли опасное вещество - МВД Видео

23:27

Президент поведал, почему провалил свое обещание и все-таки переехал на госдачу Видео

23:03

Оля Цибульская случайно на сцене обнажила грудь

22:55

Врачи бьют тревогу из-за резкого ухудшения здоровья Саакашвили Видео

22:31

Зеленский признался, в какой стране будет учиться его дочь Видео

22:00

Во Львовской области в масштабном ДТП пострадали люди

21:56

В моду вернулись эффектные свитера и пальто с принтом гусиная лапка, которые завоюют сердца всех Фото Видео

21:14

В Днепре бесплатно раздавали арбузы, некоторые люди возмутились Видео

21:06

Меню на Покров Пресвятой Богородицы: что нужно готовить Видео

21:03

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

20:27

Туристам назвали cамые безопасные города мира для путешествий

19:59

В Украину несется циклон: синоптик рассказала, когда завалит снегом и похолодает Видео

Реклама
19:42

Шпионский скандал в Болгарии: задержали российского ученого с семьей

19:25

В Украине в сентябре более 97 % госпитализированных с COVID-19 были невакцинированными Видео

19:17

Похоже, кум все-таки отправится топтать зону мнение

19:05

Ученые создали уникальную таблетку, которая способна очищать воздух

19:01

У Путина сделали резкое заявление в ответ на слова Арестовича о возвращении Крыма в Украину Видео

18:28

Миллиардер поведал о шикарном бассейне Путина

18:20

Компании не принимают цифровые документы: в Кабмине объяснили, что делать украинцам Видео

18:17

"Прописка" по-новому: украинцам при смене места регистрации не нужно будет ездить в военкомат Видео

17:35

Пять минут, один звонок – Крым с Донбассом в Украине: у Зеленского резко обратились к Путину и РФ Видео

17:26

Антона Полякова могли отравить метадоном: Москаль рассказал важный нюанс смерти депутата Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять