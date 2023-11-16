Пролежат неделями: как хранить лимоны, чтобы не испортились

Лимоны — настоящий кладезь витаминов, но чтобы полностью насладиться их пользой, важно знать, как правильно их хранить. Мы расскажем несколько простых, но эффективных способов сохранения свежести и витаминного богатства этих цитрусовых.
Комнатная температура для быстрого доступа
Если вы планируете использовать лимоны в ближайшее время, оставьте их при комнатной температуре. Это обеспечит быстрый доступ к этим ярким фруктам, сохраняя их свежий вкус и аромат.
Холодильник — резервуар свежести
Для более длительного хранения выберите холодильник. Уложите лимоны в пластиковый контейнер с отверстиями или в сетчатую сумку, предотвращая их обсыхание. Холод помогает сохранить витаминный состав и предотвратить потерю аромата.
Контейнер с циркуляцией воздуха
Чтобы предотвратить скопление влаги, что может привести к образованию плесени, используйте контейнер с отверстиями или сетчатую сумку. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха вокруг лимонов, поддерживая их свежесть.
Защита от света и этилена
Сохраняйте лимоны в темном месте, избегая прямого солнечного света. Также, избегайте хранения лимонов вместе с фруктами, выделяющими этилен, чтобы предотвратить пересушивание и сохранить аромат и витаминный баланс.
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