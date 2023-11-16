Пролежат неделями: как хранить лимоны, чтобы не испортились

Следуя этим простым советам по хранению лимонов, вы гарантированно сохраните их свежесть и пользу.

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Как правильно хранить лимоны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Лимоны — настоящий кладезь витаминов, но чтобы полностью насладиться их пользой, важно знать, как правильно их хранить. Мы расскажем несколько простых, но эффективных способов сохранения свежести и витаминного богатства этих цитрусовых.

Комнатная температура для быстрого доступа

Если вы планируете использовать лимоны в ближайшее время, оставьте их при комнатной температуре. Это обеспечит быстрый доступ к этим ярким фруктам, сохраняя их свежий вкус и аромат.

Холодильник — резервуар свежести

Для более длительного хранения выберите холодильник. Уложите лимоны в пластиковый контейнер с отверстиями или в сетчатую сумку, предотвращая их обсыхание. Холод помогает сохранить витаминный состав и предотвратить потерю аромата.

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Контейнер с циркуляцией воздуха

Чтобы предотвратить скопление влаги, что может привести к образованию плесени, используйте контейнер с отверстиями или сетчатую сумку. Это обеспечит хорошую циркуляцию воздуха вокруг лимонов, поддерживая их свежесть.

Защита от света и этилена

Сохраняйте лимоны в темном месте, избегая прямого солнечного света. Также, избегайте хранения лимонов вместе с фруктами, выделяющими этилен, чтобы предотвратить пересушивание и сохранить аромат и витаминный баланс.

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