УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Прогноз астролога Влада Росса: три знака зодиака, которых в апреле-2023 ждут большие перемены

4 апреля 2023, 11:35
Влад Росс рассказал, у каких знаков зодиака в середине весны 2023 года круто изменится жизнь.
Трем знакам, по словам астролога Влада Росса, нужно ждать важных перемен в апреле 2023 года
Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам апрель-2023 принесет большие перемены в работе и любви / Главред

Для трех знаков зодиака апрель 2023 года станет очень важным периодом, поскольку в их жизни произойдут грандиозные перемены, причем к лучшему. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Первый знак зодиака, у которого многое изменится в середине весны, по словам астролога, – это Скорпион.

"У этого знака все будет меняться калейдоскопично. Это обусловлено тем, что на главной планете Скорпиона – Плутоне – 20 апреля произойдет солнечное затмение. Плутон просто перевернет с ног на голову всю жизнь Скорпиона. А поскольку эта планета будет находиться в зените гороскопа Скорпиона в доме карьеры, больших перемен стоит ждать именно в работе. Неожиданное возвышение, продвижение по карьерной лестнице, смена работы, а, соответственно, реалий жизни – все это ждет Скорпиона в апреле", – отметил Влад Росс.

видео дня

Астролог добавил, что середина весны для Скорпиона станет своего рода точкой бифуркации.

Вторым знаком, жизнь которого перевернется в апреле, по прогнозу астролога, станут Близнецы.

"Для Близнецов середина весны – это невероятно позитивный период, что связано с пребыванием Венеры в их знаке зодиака. Близнецам стоит готовиться к большим переменам в личной жизни, деловых и партнерских отношениях. Кроме того, на них просто "нападут" деньги, особенно во второй половине апреля и в мае. Близнецов ждет большая удача", – заверил Влад Росс.

Третий знак, которому, по мнению астролога, следует готовиться к большой удаче и серьезным переменам в апреле-2023, – это Водолей.

"Середина весны – это очень хороший период для Водолея. Его ждет большое счастье в творческих проектах и личной жизни. В жизни представителей знака появится спонсор или покровитель. Также именно в это время Водолей встретит невероятную любовь – такого еще не было в его жизни", – прогнозирует Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на апрель 2023 года и рассказал, для каких дел благоприятен этот месяц, а за какие дела, наоборот, лучше не браться. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на апрель для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков месяца.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Близнецы астролог гороскоп Влад Росс астрологический прогноз Водолей гороскоп на апрель Скорпион гороскоп Скорпион гороскоп Водолей гороскоп Близнецы гороскоп 2023
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:32

Favbet Foundation передал защитникам Авдеевки внедорожник Nissan

12:13

После войны нужно принять меры, чтобы Украина могла сдерживать агрессию РФ - Столтенберг

12:04

Переговоры зависят от силы на поле боя: НАТО хочет видеть независимую Украину - Столтенберг

12:02

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

11:59

"Слабоумие и отвага": оккупант пытался уничтожить танк ВСУ ручной гранатой и поплатилсяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:53

Бразильская загадка: как выглядит Мария из сериала "Земля любви, земля надежды" сейчас

11:47

"Завершение войны все решит": экс-глава Госдепа США высказался о будущем РФВидео

11:35

Прогноз астролога Влада Росса: три знака зодиака, которых в апреле-2023 ждут большие переменыВидео

11:25

Похоронили в 28-й день рождения: в Черкасской области в последний путь проводили защитника Украины

Реклама
11:17

"Они везде": банда диких овец взяла в осаду деревню, люди бьют тревогуВидео

11:16

Момент попал на видео: Меладзе в Куршевеле сбежал от журналистов, которые спросили его об УкраинеВидео

10:53

В Венгрии назвали "символическим" ордер на арест Путина

10:52

РФ применяет планирующие авиабомбы весом 500 кг, от них пока нечем защищаться – ИгнатВидео

10:22

"Путин его избаловал": Эйдман объяснил, променяет ли Пригожин Донбасс на АфрикуВидео

10:10

"Ликвидация Татарского - спецоперация ФСБ": СМИ раскрыли, зачем убийство было нужно ПутинуВидео

10:03

Не WelCome: что на самом деле означают буквы WC на двери туалета

09:49

Побежал к качели, бросив самокат: под Киевом 6-летний мальчик погиб на глазах у мамы

09:39

Ударил по голове и толкнул: на Житомирщине поп УПЦ МП набросился на детей с флагом УкраиныВидео

09:36

"Вы меня к себе в дом возьмете?": монах УПЦ МП из Лавры заявил, что после выселения пойдет бомжеватьВидео

09:05

Крым стал "одной из самых укрепленных" территорий: как ВСУ будут освобождать полуостров - WPВидео

Реклама
09:00

Компенсация за разрушенное россиянами жилье: кому и как государство будет платить деньгиЭксклюзив

08:57

Путину нужен повод для нового 37-го года?мнение

08:55

"Мой папа поехал вас бомбить": российские школьницы радуются убийствам украинцевВидео

08:42

Удары с разных сторон: разведчик из США назвал направления контрнаступления ВСУ

08:25

Гороскоп на сегодня 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

08:18

Через год после гибели в Житомире простились с защитником Украины, погибшим в Мариуполе

07:43

Оккупанты ударили по Одесской области дронами-камикадзе: попали в предприятие

07:42

Почему голубь прилетел на балкон и что он предвещает

07:37

Убийство Татарского может стать переломным моментом для РФ в войне с Украиной – Bloomberg

06:49

Украина готова к контрнаступлению: в NYT рассказали, с какими тяжелыми вызовами столкнутся ВСУ

06:20

Смерть совсем близко ходит, вот уже и к Пригожину в кафе зашла костляваямнение

04:30

"Его уберут мгновенно": Эйдман сказал, за что Путин прикажет убить ПригожинаВидео

04:00

Фейгин озвучил два сценария мгновенного окончания войны в УкраинеВидео

03:30

Какое самое лучшее удобрение для помидоров: копеечное средство творит чудеса

03:20

Раскрыт секрет настоящих пышных вареников: всего 1 капля в тесте сделает блюдо вкуснейшим - рецептВидео

02:50

Кристина Горняк задорно поманила телом в рваном топе и джинсовом мини

02:20

"Хочет унизить и подставить Минобороны РФ": социолог объяснил, почему Пригожин опровергает роспропагандуВидео

01:34

Эксперт пояснил, при каком условии в России стартует война "всех против всех"Видео

00:51

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

00:11

Данилов рассказал, при каком условии РФ ударит по Украине ядеркойВидео

Реклама
03 апреля, понедельник
23:35

Зачем 5 апреля убирали до кристальной чистоты дом: приметы и что нельзя делатьВидео

23:32

"Докладывали с самых горячих точек": Зеленский провел необычное заседание СтавкиВидео

23:23

ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению: в США спрогнозировали, когда ждать его началаВидео

22:54

Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

22:47

Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФВидео

22:44

Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скоруюВидео

22:33

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священникомВидео

22:01

"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессораВидео

21:45

Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарийВидео

21:21

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военнымиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять