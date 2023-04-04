Прогноз астролога Влада Росса: три знака зодиака, которых в апреле-2023 ждут большие перемены

Влад Росс рассказал, у каких знаков зодиака в середине весны 2023 года круто изменится жизнь.

Астролог Влад Росс рассказал, каким знакам апрель-2023 принесет большие перемены в работе и любви / Главред

Для трех знаков зодиака апрель 2023 года станет очень важным периодом, поскольку в их жизни произойдут грандиозные перемены, причем к лучшему. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Первый знак зодиака, у которого многое изменится в середине весны, по словам астролога, – это Скорпион.

"У этого знака все будет меняться калейдоскопично. Это обусловлено тем, что на главной планете Скорпиона – Плутоне – 20 апреля произойдет солнечное затмение. Плутон просто перевернет с ног на голову всю жизнь Скорпиона. А поскольку эта планета будет находиться в зените гороскопа Скорпиона в доме карьеры, больших перемен стоит ждать именно в работе. Неожиданное возвышение, продвижение по карьерной лестнице, смена работы, а, соответственно, реалий жизни – все это ждет Скорпиона в апреле", – отметил Влад Росс.

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Астролог добавил, что середина весны для Скорпиона станет своего рода точкой бифуркации.

Вторым знаком, жизнь которого перевернется в апреле, по прогнозу астролога, станут Близнецы.

"Для Близнецов середина весны – это невероятно позитивный период, что связано с пребыванием Венеры в их знаке зодиака. Близнецам стоит готовиться к большим переменам в личной жизни, деловых и партнерских отношениях. Кроме того, на них просто "нападут" деньги, особенно во второй половине апреля и в мае. Близнецов ждет большая удача", – заверил Влад Росс.

Третий знак, которому, по мнению астролога, следует готовиться к большой удаче и серьезным переменам в апреле-2023, – это Водолей.

"Середина весны – это очень хороший период для Водолея. Его ждет большое счастье в творческих проектах и личной жизни. В жизни представителей знака появится спонсор или покровитель. Также именно в это время Водолей встретит невероятную любовь – такого еще не было в его жизни", – прогнозирует Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный прогноз на апрель 2023 года и рассказал, для каких дел благоприятен этот месяц, а за какие дела, наоборот, лучше не браться. Кроме того, Влад Росс составил гороскоп на апрель для всех знаков зодиака и назвал счастливчиков месяца.

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