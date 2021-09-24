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Профессор из Оксфорда дал положительный прогноз относительно пандемии коронавируса

24 сентября 2021, 14:27

Воздействие варианта Дельта повысит иммунитет у населения.

Смерть, коронавирус
Иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших, сказал ведущий эксперт. / Reuters

Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших, сказал ведущий эксперт.

По его словам, на примере Великобритании, если рассмотреть смертельные случаи от Covid, то умирают, как правило, очень пожилые люди, и не совсем понятно, что именно Covid стал причиной всех этих смертей.

"Так что я думаю, что худшее уже позади", - цитирует его Express.co.uk.

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Его комментарии были сделаны после того, как пионер оксфордских вакцин профессор Дам Сара Гилберт предположила, что вирус, вероятно, со временем станет слабее.

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Она сказала: "Обычно мы видим, что вирусы становятся менее опасными, поскольку они легче циркулируют, и нет оснований полагать, что у нас будет более опасная версия Sars-CoV-2. Мы склонны видеть медленный генетический дрейф вируса, и у населения будет постепенно развиваться иммунитет, как и ко всем другим сезонным коронавирусам".

Такие сезонные коронавирусы вызывают простуду, и Сара сказала: "В конце концов, Sars-CoV-2 станет одним из них".

Отвечая на вопрос о ее комментариях, сэр Джон сказал, что страна "движется к тому положению, которое Сара, вероятно, описывает к весне следующего года".

Сэр Джон сказал, что воздействие варианта Дельта повысит иммунитет у населения, даже если у вакцинированных людей не появятся симптомы.

Считается, что британская программа вакцинации предотвратила от 119 500 до 126 800 случаев смерти в Англии с момента ее запуска в декабре прошлого года.

По последним оценкам Public Health England, удалось избежать 230 800 госпитализаций и около 24 миллионов инфекций.

Профессор Нил Фергюсон, чье моделирование сыграло важную роль в введении Великобритании в режим изоляции в марте прошлого года, сказал, что маловероятно, что стране придется вернуться в режим изоляции.

Он добавил: "До тех пор, пока мы сможем развернуть программу ревакцинации и вакцинацию подростков как можно скорее, я настроен умеренно оптимистично. Я очень сомневаюсь, что нам снова придется вернуться в режим изоляции".

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